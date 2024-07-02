https://ria.ru/20240702/puteshestviya-1956658128.html

Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска

Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска - РИА Новости, 02.07.2024

Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска

Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту". РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T05:02

2024-07-02T05:02

2024-07-02T05:02

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту".Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей и выяснили, что совсем не работают во время каникул лишь 26 процентов из них. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, чуть менее половины соотечественников (44 процента) при необходимости отвечают на срочные запросы коллег. Семь процентов опрошенных продолжают ежедневно работать в обычном режиме.Больше половины (54 процента) туристов никогда не берут ноутбук в отпуск, а 16 процентов респондентов всегда возят этот гаджет с собой.Каждый пятый опрошенный признается, что хотел бы увеличить продолжительность ежегодного отпуска, еще 26 процентов отметили, что установленных дней "скорее недостаточно". Довольны числом нерабочих дней 20 процентов пользователей.

https://ria.ru/20240629/perm-1956207203.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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