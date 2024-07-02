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Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска - РИА Новости, 02.07.2024
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Туризм
 
05:02 02.07.2024
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Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска - РИА Новости, 02.07.2024
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:02
2024-07-02T05:02
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новости - туризм
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту".Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей и выяснили, что совсем не работают во время каникул лишь 26 процентов из них. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, чуть менее половины соотечественников (44 процента) при необходимости отвечают на срочные запросы коллег. Семь процентов опрошенных продолжают ежедневно работать в обычном режиме.Больше половины (54 процента) туристов никогда не берут ноутбук в отпуск, а 16 процентов респондентов всегда возят этот гаджет с собой.Каждый пятый опрошенный признается, что хотел бы увеличить продолжительность ежегодного отпуска, еще 26 процентов отметили, что установленных дней "скорее недостаточно". Довольны числом нерабочих дней 20 процентов пользователей.
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туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска

Эксперты: три четверти туристов решают рабочие задачи во время отпуска

© Depositphotos.com / AnnaTamilaДевушка с ноутбуком на пляже
Девушка с ноутбуком на пляже - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Depositphotos.com / AnnaTamila
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту".
Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей и выяснили, что совсем не работают во время каникул лишь 26 процентов из них. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, чуть менее половины соотечественников (44 процента) при необходимости отвечают на срочные запросы коллег. Семь процентов опрошенных продолжают ежедневно работать в обычном режиме.
Больше половины (54 процента) туристов никогда не берут ноутбук в отпуск, а 16 процентов респондентов всегда возят этот гаджет с собой.
Каждый пятый опрошенный признается, что хотел бы увеличить продолжительность ежегодного отпуска, еще 26 процентов отметили, что установленных дней "скорее недостаточно". Довольны числом нерабочих дней 20 процентов пользователей.
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