https://ria.ru/20240702/puteshestviya-1956658128.html
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска - РИА Новости, 02.07.2024
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту". РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T05:02
2024-07-02T05:02
2024-07-02T05:02
туризм
туризм
новости - туризм
отдых в россии
туристы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/39/1526693991_0:203:3900:2397_1920x0_80_0_0_5457568406938486a9f8ecb46e0ea033.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту".Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей и выяснили, что совсем не работают во время каникул лишь 26 процентов из них. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, чуть менее половины соотечественников (44 процента) при необходимости отвечают на срочные запросы коллег. Семь процентов опрошенных продолжают ежедневно работать в обычном режиме.Больше половины (54 процента) туристов никогда не берут ноутбук в отпуск, а 16 процентов респондентов всегда возят этот гаджет с собой.Каждый пятый опрошенный признается, что хотел бы увеличить продолжительность ежегодного отпуска, еще 26 процентов отметили, что установленных дней "скорее недостаточно". Довольны числом нерабочих дней 20 процентов пользователей.
https://ria.ru/20240629/perm-1956207203.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152669/39/1526693991_218:0:3683:2599_1920x0_80_0_0_1ef3956d9d5308ccea9464f81b659f88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, отдых в россии, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, отдых в России, туристы
Эксперты рассказали, сколько туристов продолжают работать во время отпуска
Эксперты: три четверти туристов решают рабочие задачи во время отпуска
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Три четверти россиян, опрошенных онлайн-сервисами, возвращаются к рабочим задачам в отпуске, выяснили в ходе исследования "Нетология" и "Туту".
Специалисты компаний изучили мнение более 1,4 тысячи пользователей и выяснили, что совсем не работают во время каникул лишь 26 процентов из них. Каждый четвертый респондент (23 процента) проверяет почту и рабочие чаты, чуть менее половины соотечественников (44 процента) при необходимости отвечают на срочные запросы коллег. Семь процентов опрошенных продолжают ежедневно работать в обычном режиме.
Больше половины (54 процента) туристов никогда не берут ноутбук в отпуск, а 16 процентов респондентов всегда возят этот гаджет с собой.
Каждый пятый опрошенный признается, что хотел бы увеличить продолжительность ежегодного отпуска, еще 26 процентов отметили, что установленных дней "скорее недостаточно". Довольны числом нерабочих дней 20 процентов пользователей.