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Российские военные нашли на украинских позициях американский пулемет
Российские военные нашли на украинских позициях американский пулемет - РИА Новости, 02.07.2024
Российские военные нашли на украинских позициях американский пулемет
Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:30
2024-07-02T09:30
2024-07-02T09:30
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ЛУГАНСК, 2 июл – РИА Новости. Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нашли на отбитых украинских позициях американский пулемет 50-х годов с боеприпасами, рассказали в Минобороны РФ. В понедельник Минобороны сообщило, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Степовую Новоселовку в Харьковской области. "Это вот американские патроны на их пулемет 50-го года американский, тоже их своего рода М430 (гранатометный выстрел производства США – ред.)", - процитировали в МО РФ гранатометчика группировки войск "Запад", продемонстрировавшего отбитые позиции.
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в мире, россия, харьковская область, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные нашли на украинских позициях американский пулемет
Бойцы группировки "Запад" нашли на позициях ВСУ американский пулемет 50-х годов