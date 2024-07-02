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Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года
Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года
Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:26
2024-07-02T16:26
2024-07-02T16:26
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост – 15,5%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен – он составил 16,7%. Высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось - на 26,5%. Кроме того, значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (плюс 16,2%). Также выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.
https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), промышленность, производство
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Промышленность, Производство
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост – 15,5%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен – он составил 16,7%.
Высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось - на 26,5%.
Кроме того, значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (плюс 16,2%).
Также выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.