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Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
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Новости Подмосковья
 
16:26 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/proizvodstvo-1956904231.html
Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года
Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года - РИА Новости, 02.07.2024
Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года
Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:26
2024-07-02T16:26
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
промышленность
производство
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост – 15,5%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен – он составил 16,7%. Высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось - на 26,5%. Кроме того, значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (плюс 16,2%). Также выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.
https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html
https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html
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технологии, московская область (подмосковье), промышленность, производство
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Промышленность, Производство

Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года

© РИА Новости / Максим БлиновЦех по сборке чип-модулей
Цех по сборке чип-модулей - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Цех по сборке чип-модулей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост – 15,5%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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Она добавила, что в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен – он составил 16,7%.
Высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось - на 26,5%.
Кроме того, значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (плюс 16,2%).
Также выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.
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Новости ПодмосковьяТехнологииМосковская область (Подмосковье)ПромышленностьПроизводство
 
 
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