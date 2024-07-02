https://ria.ru/20240702/proizvodstvo-1956904231.html

Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года

Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года - РИА Новости, 02.07.2024

Промышленное производство Подмосковья выросло почти на 16% с начала года

Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:26

2024-07-02T16:26

2024-07-02T16:26

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

промышленность

производство

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Промышленное производство Подмосковья выросло на 15,5% с начала этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Подмосковная промышленность продолжает сохранять восходящую динамику развития. По итогам первых пяти месяцев 2024 года она снова фиксирует рост – 15,5%", - сказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что в секторе обрабатывающей промышленности рост еще более значителен – он составил 16,7%. Высокими темпами роста отмечается производство компьютеров, электронных и оптических изделий, где показатель вырос на 10,7%, производство электрического оборудования увеличилось на 24%. Выпуск машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 21%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов увеличилось - на 26,5%. Кроме того, значительно выросло производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава: показатель увеличился на 26% на фоне роста выпуска прочих транспортных средств и оборудования (плюс 16,2%). Также выпуск кожи и изделий из кожи вырос на 57,7%, производство одежды и обуви выросло на 17,5% и 81,2% соответственно, а производство текстильных изделий увеличилось на 21%.

https://ria.ru/20240125/podmoskove-1923493169.html

https://ria.ru/20240206/podmoskove-1925759651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), промышленность, производство