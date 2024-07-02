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Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
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11:19 02.07.2024
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Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве
Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве - РИА Новости, 02.07.2024
Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве
Женщина зашла в подъезд жилого дома на востоке Москвы и оставила на седьмом этаже новорожденную дочь, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:19
2024-07-02T11:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Женщина зашла в подъезд жилого дома на востоке Москвы и оставила на седьмом этаже новорожденную дочь, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В подъезде жилого дома на улице Чусовская на седьмом этаже обнаружена новорожденная девочка. Младенца доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет", - говорится в сообщении. По предварительным данным, женщина зашла в подъезд дома следом за одним из жильцов, а затем оставила там свою новорожденную дочь. Подчеркивается, что личность женщины 1982 года рождения установлена. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по данному факту.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве

На востоке Москвы женщина оставила новорожденную дочь в подъезде жилого дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Женщина зашла в подъезд жилого дома на востоке Москвы и оставила на седьмом этаже новорожденную дочь, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В подъезде жилого дома на улице Чусовская на седьмом этаже обнаружена новорожденная девочка. Младенца доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, женщина зашла в подъезд дома следом за одним из жильцов, а затем оставила там свою новорожденную дочь. Подчеркивается, что личность женщины 1982 года рождения установлена.
Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по данному факту.
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