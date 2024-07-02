https://ria.ru/20240702/proisshestviya-1956818141.html

Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве

Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве - РИА Новости, 02.07.2024

Женщина оставила новорожденного ребенка в подъезде в Москве

Женщина зашла в подъезд жилого дома на востоке Москвы и оставила на седьмом этаже новорожденную дочь, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:19

2024-07-02T11:19

2024-07-02T11:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Женщина зашла в подъезд жилого дома на востоке Москвы и оставила на седьмом этаже новорожденную дочь, ведется проверка, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В подъезде жилого дома на улице Чусовская на седьмом этаже обнаружена новорожденная девочка. Младенца доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет", - говорится в сообщении. По предварительным данным, женщина зашла в подъезд дома следом за одним из жильцов, а затем оставила там свою новорожденную дочь. Подчеркивается, что личность женщины 1982 года рождения установлена. Преображенская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты проверки по данному факту.

https://ria.ru/20240304/devochka-1931110930.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва