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Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину - РИА Новости, 02.07.2024
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17:04 02.07.2024
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Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину
Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину - РИА Новости, 02.07.2024
Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину
Обвиняемые в похищении в Москве итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти признали вину, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:04
2024-07-02T17:04
происшествия
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россия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Обвиняемые в похищении в Москве итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти признали вину, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте. "После предъявления обвинения вину Ибрагимов Залумхан признал в полном объеме", - сказал следователь на заседании. По его словам, остальные фигуранты дела также дали признательные показания. Ранее СК сообщил о задержании четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали Гуидотти в течение суток. В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.
https://ria.ru/20240628/zaderzhanie-1956140211.html
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происшествия, москва, россия, италия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Италия, Следственный комитет России (СК РФ)
Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена в Москве признали вину

Обвиняемые в похищении итальянского бизнесмена Гуидотти в Москве признали вину

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтар Ибрагим в Замоскворецком суде Москвы
Отар Ибрагим в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отар Ибрагим в Замоскворецком суде Москвы
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Обвиняемые в похищении в Москве итальянского бизнесмена Стефанио Гуидотти признали вину, заявил следователь в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает вопрос об их аресте.
"После предъявления обвинения вину Ибрагимов Залумхан признал в полном объеме", - сказал следователь на заседании. По его словам, остальные фигуранты дела также дали признательные показания.
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28 июня, 15:29
Ранее СК сообщил о задержании четырех соучастников в возрасте от 21 до 36 лет. Им предъявлено обвинение по п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Следствие установило, что 28 июня 2024 года похитители, действуя в составе организованной группы, используя пистолет, напали на гражданина Италии, имеющего также российское гражданство. Применяя насилие, они затащили его в автомобиль, где надели наручники и мешок на голову. Затем обвиняемые направились в Брянск, где в заранее подготовленном помещении удерживали Гуидотти в течение суток.
В СК также установили, что у Гуидотти незадолго до этого возник конфликт с конкурентом по коммерческой деятельности.
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