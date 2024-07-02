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США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН
США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН - РИА Новости, 02.07.2024
США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН
США желают России удачи в месяц председательства Москвы в Совете безопасности ООН, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:11
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ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. США желают России удачи в месяц председательства Москвы в Совете безопасности ООН, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель."Мы желаем им удачи", - сообщил он журналистам на просьбу прокомментировать председательство РФ в Совбезе в июле.Первого июля председательство в СБ ООН перешло к России. Как отмечали в МИД РФ, в ходе этого месяца, в частности, пройдут открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства", 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, 19 июля - дебаты Совета Безопасности по сотрудничеству ООН с ОДКБ, СНГ и ШОС. Традиционно Россия выступает с предложениями по реформе института ООН с тем, чтобы привести эту структуру в соответствие с современными реалиями, данный вопрос неоднократно поднимался в ходе предыдущего председательства России в ООН в апреле 2023 года.
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США пожелали России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН
Госдеп: США желают России удачи в месяц председательства в Совбезе ООН