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В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадало энергетическое предприятие
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадало энергетическое предприятие - РИА Новости, 02.07.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадало энергетическое предприятие
Энергетическое предприятие было повреждено после обстрела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, свыше 10 тысяч абонентов в регионе остались без света, сообщает в РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:16
2024-07-02T12:16
2024-07-02T12:16
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Энергетическое предприятие было повреждено после обстрела в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, свыше 10 тысяч абонентов в регионе остались без света, сообщает в Telegram-канале министерство энергетики Украины. "Были повреждены здания областной энергокомпании, в них возник пожар, для тушения которого вызвали ГСЧС (Госслужба по ЧС – ред.). Также обесточивалось одно из генерирующих предприятий. Без электроснабжения в областном центре остались 6 844 абонента. В области было обесточено более 3,5 тысяч точек учета в 7 населенных пунктах", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Украина
В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадало энергетическое предприятие
Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетического предприятия в Херсоне