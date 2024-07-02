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Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма - РИА Новости, 02.07.2024
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Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма
Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма - РИА Новости, 02.07.2024
Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма
Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление храма, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:58
2024-07-02T16:58
специальная военная операция на украине
вологодская область
луганская народная республика
череповец
георгий филимонов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление храма, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "Сын череповчанки погиб в декабре 2022 года в боях на территории Луганской Народной Республики. Его матери выплатили компенсацию, которую она пожертвовала на восстановление Храма Богоявления в Козохте. Этот жест заслуживает глубокого уважения, и я искренне благодарю мать погибшего бойца за неравнодушие", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. В частности, на пожертвования оплатили материалы и работу бригады строителей. Они отремонтировали фасады, сделали отмостку, восстановили крыльцо. Ранее в храме уже была заменена крыша, отремонтирован второй этаж, отреставрированы и позолочены пять куполов. Много работ еще предстоит внутри церкви. В настоящее время прихожане собирают пожертвования на заливку сухой стяжки для закладки будущего отопления. Каменная двухэтажная церковь была построена в 1821 году и находится в 30 километрах от Череповца. В советское время ее закрыли, и долгое время здание пустовало и разрушалось.
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вологодская область
луганская народная республика
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вологодская область, луганская народная республика, череповец, георгий филимонов, общество
Специальная военная операция на Украине, Вологодская область, Луганская Народная Республика, Череповец, Георгий Филимонов, Общество
Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма

Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты на храм

© Фото : сайт Правительства Вологодской областиХрама Богоявления в Козохте
Храма Богоявления в Козохте - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : сайт Правительства Вологодской области
Храма Богоявления в Козохте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление храма, сообщила пресс-служба врио губернатора региона.
"Сын череповчанки погиб в декабре 2022 года в боях на территории Луганской Народной Республики. Его матери выплатили компенсацию, которую она пожертвовала на восстановление Храма Богоявления в Козохте. Этот жест заслуживает глубокого уважения, и я искренне благодарю мать погибшего бойца за неравнодушие", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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В частности, на пожертвования оплатили материалы и работу бригады строителей. Они отремонтировали фасады, сделали отмостку, восстановили крыльцо.
Ранее в храме уже была заменена крыша, отремонтирован второй этаж, отреставрированы и позолочены пять куполов. Много работ еще предстоит внутри церкви. В настоящее время прихожане собирают пожертвования на заливку сухой стяжки для закладки будущего отопления.
Каменная двухэтажная церковь была построена в 1821 году и находится в 30 километрах от Череповца. В советское время ее закрыли, и долгое время здание пустовало и разрушалось.
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Специальная военная операция на УкраинеВологодская областьЛуганская Народная РеспубликаЧереповецГеоргий ФилимоновОбщество
 
 
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