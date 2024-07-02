https://ria.ru/20240702/pozhertvovanie-1956917277.html

Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма

Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма - РИА Новости, 02.07.2024

Мать погибшего на СВО бойца пожертвовала выплаты на восстановление храма

Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление храма, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:58

2024-07-02T16:58

2024-07-02T16:58

специальная военная операция на украине

вологодская область

луганская народная республика

череповец

георгий филимонов

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Мать погибшего на СВО бойца из Вологодской области пожертвовала выплаты за его гибель на восстановление храма, сообщила пресс-служба врио губернатора региона. "Сын череповчанки погиб в декабре 2022 года в боях на территории Луганской Народной Республики. Его матери выплатили компенсацию, которую она пожертвовала на восстановление Храма Богоявления в Козохте. Этот жест заслуживает глубокого уважения, и я искренне благодарю мать погибшего бойца за неравнодушие", - сказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. В частности, на пожертвования оплатили материалы и работу бригады строителей. Они отремонтировали фасады, сделали отмостку, восстановили крыльцо. Ранее в храме уже была заменена крыша, отремонтирован второй этаж, отреставрированы и позолочены пять куполов. Много работ еще предстоит внутри церкви. В настоящее время прихожане собирают пожертвования на заливку сухой стяжки для закладки будущего отопления. Каменная двухэтажная церковь была построена в 1821 году и находится в 30 километрах от Череповца. В советское время ее закрыли, и долгое время здание пустовало и разрушалось.

https://ria.ru/20240517/popravka-1946728518.html

https://radiosputnik.ru/20240412/vyplaty-1939677092.html

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вологодская область, луганская народная республика, череповец, георгий филимонов, общество