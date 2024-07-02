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В России потушили 57 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.07.2024
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09:15 02.07.2024
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В России потушили 57 природных пожаров за сутки
В России потушили 57 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.07.2024
В России потушили 57 природных пожаров за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 652 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:15
2024-07-02T09:15
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 652 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2024 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 652 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 июля на территории РФ было 300 лесных пожаров на площади 463 760 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 85 пожаров на 199 590 гектарах.
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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России
В России потушили 57 природных пожаров за сутки

В России за сутки потушили 57 природных пожаров на площади 652 гектара

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Красноярском крае
Лесной пожар в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесной пожар в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 652 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2024 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 652 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи 2 июля на территории РФ было 300 лесных пожаров на площади 463 760 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 85 пожаров на 199 590 гектарах.
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