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В России потушили 57 природных пожаров за сутки

В России потушили 57 природных пожаров за сутки - РИА Новости, 02.07.2024

В России потушили 57 природных пожаров за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 652 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T09:15

2024-07-02T09:15

2024-07-02T09:15

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили на всей территории России 57 природных пожаров на площади 652 гектара, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 01.07.2024 в 19 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 57 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 652 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи 2 июля на территории РФ было 300 лесных пожаров на площади 463 760 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовало 85 пожаров на 199 590 гектарах.

https://ria.ru/20240701/yakutiya-1956605259.html

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забайкальский край

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии