Рейтинг@Mail.ru
В центре Курска разгорелся крупный пожар - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 02.07.2024 (обновлено: 11:32 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/pozhar-1956818054.html
В центре Курска разгорелся крупный пожар
В центре Курска разгорелся крупный пожар - РИА Новости, 02.07.2024
В центре Курска разгорелся крупный пожар
Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники, он локализован, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:19
2024-07-02T11:32
происшествия
курск
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956818388_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_1656687c6c5cdcdbea5bfa196abb9d72.jpg
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники, он локализован, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В настоящее время идёт тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области", — сообщил Смирнов.Он добавил, что пожар уже локализован. Специалисты устанавливают причины возгорания.
https://ria.ru/20240702/evakuatsiya-1956778500.html
курск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956818388_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dcc1f6e2a96fcbf28cac0cc81075cc58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курск, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Курска разгорелся крупный пожар

Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники

© РИА НовостиПожар в Курске
Пожар в Курске
© РИА Новости
Пожар в Курске
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники, он локализован, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале.
"В настоящее время идёт тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области", — сообщил Смирнов.
Он добавил, что пожар уже локализован. Специалисты устанавливают причины возгорания.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Из Владивостокского госуниверситета из-за пожара эвакуировали студентов
06:55
 
ПроисшествияКурскАлексей Смирнов (политик)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала