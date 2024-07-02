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В центре Курска разгорелся крупный пожар
В центре Курска разгорелся крупный пожар - РИА Новости, 02.07.2024
В центре Курска разгорелся крупный пожар
Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники, он локализован, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:19
2024-07-02T11:19
2024-07-02T11:32
происшествия
курск
алексей смирнов (политик)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники, он локализован, информация о пострадавших не поступала, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале."В настоящее время идёт тушение пожара в центре Курска. На месте работают 10 единиц специальной техники и 60 человек личного состава МЧС России по Курской области", — сообщил Смирнов.Он добавил, что пожар уже локализован. Специалисты устанавливают причины возгорания.
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происшествия, курск, алексей смирнов (политик) , мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Курск, Алексей Смирнов (политик) , МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В центре Курска разгорелся крупный пожар
Пожар в центре Курска тушат 60 человек и 10 единиц спецтехники