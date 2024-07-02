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В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона

В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона - РИА Новости, 02.07.2024

В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона

Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:40

2024-07-02T10:40

2024-07-02T10:40

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. "Сегодня в 11.30 (9.30 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Уточняется, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время спасатели устанавливают очаг возгорания, на месте работают 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники.

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)