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В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона
В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона - РИА Новости, 02.07.2024
В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона
Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:40
2024-07-02T10:40
2024-07-02T10:40
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. "Сегодня в 11.30 (9.30 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении. Уточняется, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время спасатели устанавливают очаг возгорания, на месте работают 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники.
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РИА Новости
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В многоэтажном доме в Екатеринбурге загорелись два балкона
Два балкона загорелись в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Два балкона горят в 16-этажном жилом доме в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
"Сегодня в 11.30 (9.30 мск) поступило сообщение о пожаре на улице Рощинская. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горят два балкона на 9-м и 10-м этаже 16-этажного многоквартирного дома. Площадь пожара уточняется", - говорится в сообщении.
Уточняется, что до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 50 человек, в том числе трое детей, информации о пострадавших не поступало.
В настоящее время спасатели устанавливают очаг возгорания, на месте работают 24 огнеборца и 8 единиц спецтехники.