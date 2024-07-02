https://ria.ru/20240702/pozhar-1956783090.html

На севере Москвы загорелась кабина крана

На севере Москвы загорелась кабина крана - РИА Новости, 02.07.2024

На севере Москвы загорелась кабина крана

Кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T08:15

2024-07-02T08:15

2024-07-02T08:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Кабина крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы. Предварительной причиной возгорания стало замыкание электрооборудования из-за жары", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что падения крана не ожидается.

https://ria.ru/20240612/pozhar-1952325949.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия