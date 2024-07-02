https://ria.ru/20240702/pozhar-1956783090.html
На севере Москвы загорелась кабина крана
На севере Москвы загорелась кабина крана - РИА Новости, 02.07.2024
На севере Москвы загорелась кабина крана
Кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T08:15
2024-07-02T08:15
2024-07-02T08:19
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Кабина крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы. Предварительной причиной возгорания стало замыкание электрооборудования из-за жары", - сообщил собеседник агентства.Он добавил, что падения крана не ожидается.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия
На севере Москвы загорелась кабина крана
На севере Москвы загорелась кабина крана, предположительно, из-за жары
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Кабина крана загорелась на севере Москвы, предположительно, из-за жары замкнуло электрооборудование, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Кабина крана загорелась на Выборгской улице на севере Москвы. Предварительной причиной возгорания стало замыкание электрооборудования из-за жары", - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что падения крана не ожидается.