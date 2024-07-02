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Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости
Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости - РИА Новости, 02.07.2024
Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости
Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко теплые слова приветствия и поздравления с Днем независимости Республики от... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:34
2024-07-02T15:34
2024-07-02T15:34
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко теплые слова приветствия и поздравления с Днем независимости Республики от президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте ГД. Председатель ГД прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Разрешите вам передать самые добрые, теплые поздравления с главным государственным праздником Беларуси от имени нашего президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно, с днем, который нас всех объединяет, — Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Володин. Володин отметил, что нужно плечом к плечу преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны. "Мы всегда в Беларуси были привержены тому, что сделали наши предки. Ни один памятник вы не найдете, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущен и чтобы за ним не ухаживали", — отметил Лукашенко. -0-
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белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф, в мире
Белоруссия, Россия, Минск, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Госдума РФ, В мире
Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости
Спикер ГД Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко теплые слова приветствия и поздравления с Днем независимости Республики от президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте ГД.
Председатель ГД прибыл в Минск
, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.
"Разрешите вам передать самые добрые, теплые поздравления с главным государственным праздником Беларуси от имени нашего президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно, с днем, который нас всех объединяет, — Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Володин.
Володин отметил, что нужно плечом к плечу преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны.
"Мы всегда в Беларуси были привержены тому, что сделали наши предки. Ни один памятник вы не найдете, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущен и чтобы за ним не ухаживали", — отметил Лукашенко. -0-