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Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости

Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости - РИА Новости, 02.07.2024

Володин передал Лукашенко поздравления от Путина с Днем независимости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко теплые слова приветствия и поздравления с Днем независимости Республики от... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T15:34

2024-07-02T15:34

2024-07-02T15:34

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко теплые слова приветствия и поздравления с Днем независимости Республики от президента РФ Владимира Путина, сообщается на сайте ГД. Председатель ГД прибыл в Минск, где по поручению президента РФ Владимира Путина примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости Республики Беларусь и 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. "Разрешите вам передать самые добрые, теплые поздравления с главным государственным праздником Беларуси от имени нашего президента Владимира Владимировича Путина. И, конечно, с днем, который нас всех объединяет, — Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков", — сказал Володин. Володин отметил, что нужно плечом к плечу преодолевать вызовы, с которыми столкнулись наши страны. "Мы всегда в Беларуси были привержены тому, что сделали наши предки. Ни один памятник вы не найдете, даже в самой маленькой деревеньке, чтобы он был запущен и чтобы за ним не ухаживали", — отметил Лукашенко. -0-

https://ria.ru/20240627/veschi-1955926667.html

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белоруссия, россия, минск, вячеслав володин, владимир путин, александр лукашенко, госдума рф, в мире