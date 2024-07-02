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Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
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13:49 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html
Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС
Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС - РИА Новости, 02.07.2024
Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду и четверг президент России Владимир Путин работает в Астане на саммите ШОС, будет "напряженная РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:49
2024-07-02T13:49
россия
астана
дмитрий песков
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду и четверг президент России Владимир Путин работает в Астане на саммите ШОС, будет "напряженная повестка дня". "Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС - ред.), напряженная повестка дня. Насколько я знаю, мой коллега Ушаков (помощник президента России Юрий Ушаков - ред.) сегодня проводит брифинг, где расскажет детали программы", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240702/shos-1956781904.html
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россия, астана, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, шос, в мире
Россия, Астана, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Владимир Путин, ШОС, В мире
Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС

Песков: на саммите ШОС в Астане будет напряженная повестка дня

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду и четверг президент России Владимир Путин работает в Астане на саммите ШОС, будет "напряженная повестка дня".
"Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС - ред.), напряженная повестка дня. Насколько я знаю, мой коллега Ушаков (помощник президента России Юрий Ушаков - ред.) сегодня проводит брифинг, где расскажет детали программы", - сказал Песков журналистам.
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РоссияАстанаДмитрий ПесковЮрий УшаковВладимир ПутинШОСВ мире
 
 
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