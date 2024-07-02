https://ria.ru/20240702/povestka-1956855903.html

Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС

Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС - РИА Новости, 02.07.2024

Песков заявил о напряженной повестке дня на предстоящем саммите ШОС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду и четверг президент России Владимир Путин работает в Астане на саммите ШОС, будет "напряженная РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:49

2024-07-02T13:49

2024-07-02T13:49

россия

астана

дмитрий песков

юрий ушаков

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шос

в мире

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду и четверг президент России Владимир Путин работает в Астане на саммите ШОС, будет "напряженная повестка дня". "Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС - ред.), напряженная повестка дня. Насколько я знаю, мой коллега Ушаков (помощник президента России Юрий Ушаков - ред.) сегодня проводит брифинг, где расскажет детали программы", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240702/shos-1956781904.html

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россия, астана, дмитрий песков, юрий ушаков, владимир путин, шос, в мире