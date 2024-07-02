Рейтинг@Mail.ru
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:40 02.07.2024 (обновлено: 12:42 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/poshliny-1956791304.html
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца - РИА Новости, 02.07.2024
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца
Евросоюз восстановил до конца года ввозные пошлины на украинский сахар и куриные яйца, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:40
2024-07-02T12:42
евросоюз
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_963b143f99a1461b81dbd1832a344b4b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Евросоюз восстановил до конца года ввозные пошлины на украинский сахар и куриные яйца, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.Причиной называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов. Мера будет действовать со дня публикации (2 июля) и до 31 декабря.В июне Еврокомиссия уже восстановила ввозные пошлины на украинский овес и предупреждала об аналогичном решении в отношении яиц.В мае ЕС продлил на год свободный ввоз товаров с Украины и из Молдавии, это широко освещалось в СМИ. Обсуждение шло на фоне не утихающих в разных странах массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, в частности остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. В результате ЕС принял защитные меры, введя механизм экстренной остановки импорта наиболее чувствительных товаров (яйца, мясо птицы, сахар и другие), если будут превышены средние показатели поставок в 2022-2023 годах. При этом восстановление недавно отмененных пошлин проходит без лишней огласки.
https://ria.ru/20240619/poshliny-1954103554.html
https://ria.ru/20240201/poshliny-1924923062.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850951740_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ef5871f374416c39b0318098e89d1b0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, украина, в мире
Евросоюз, Украина, В мире
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца

ЕС восстановил до конца года ввозные пошлины на украинские сахар и яйца

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Евросоюз восстановил до конца года ввозные пошлины на украинский сахар и куриные яйца, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.
Причиной называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов. Мера будет действовать со дня публикации (2 июля) и до 31 декабря.
Зерно в цехе - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Евросоюз возобновит взимание пошлин за импорт овса с Украины
19 июня, 21:00
В июне Еврокомиссия уже восстановила ввозные пошлины на украинский овес и предупреждала об аналогичном решении в отношении яиц.
В мае ЕС продлил на год свободный ввоз товаров с Украины и из Молдавии, это широко освещалось в СМИ. Обсуждение шло на фоне не утихающих в разных странах массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, в частности остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. В результате ЕС принял защитные меры, введя механизм экстренной остановки импорта наиболее чувствительных товаров (яйца, мясо птицы, сахар и другие), если будут превышены средние показатели поставок в 2022-2023 годах.
При этом восстановление недавно отмененных пошлин проходит без лишней огласки.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Возврат пошлин ЕС на продукцию из Украины затронет товары на миллиард евро
1 февраля, 23:42
 
ЕвросоюзУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала