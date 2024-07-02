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ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца - РИА Новости, 02.07.2024
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца
Евросоюз восстановил до конца года ввозные пошлины на украинский сахар и куриные яйца, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:40
2024-07-02T09:40
2024-07-02T12:42
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БРЮССЕЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Евросоюз восстановил до конца года ввозные пошлины на украинский сахар и куриные яйца, следует из документа, опубликованного в официальном журнале Евросоюза.Причиной называется превышение лимита импорта этих украинских продуктов. Мера будет действовать со дня публикации (2 июля) и до 31 декабря.В июне Еврокомиссия уже восстановила ввозные пошлины на украинский овес и предупреждала об аналогичном решении в отношении яиц.В мае ЕС продлил на год свободный ввоз товаров с Украины и из Молдавии, это широко освещалось в СМИ. Обсуждение шло на фоне не утихающих в разных странах массовых протестов фермеров, которые требовали поменять общеевропейскую аграрную политику, в частности остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. В результате ЕС принял защитные меры, введя механизм экстренной остановки импорта наиболее чувствительных товаров (яйца, мясо птицы, сахар и другие), если будут превышены средние показатели поставок в 2022-2023 годах. При этом восстановление недавно отмененных пошлин проходит без лишней огласки.
https://ria.ru/20240619/poshliny-1954103554.html
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евросоюз, украина, в мире
Евросоюз, Украина, В мире
ЕС восстановил ввозные пошлины на украинские сахар и куриные яйца
ЕС восстановил до конца года ввозные пошлины на украинские сахар и яйца