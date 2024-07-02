https://ria.ru/20240702/pomosch-1956972778.html

НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ

НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

НАТО возглавит координацию военной помощи Украине и обучения ВСУ

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут решение о том, что альянс возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:51

2024-07-02T21:51

2024-07-02T21:51

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне примут решение о том, что альянс возглавит координацию усилий по оказанию военной помощи Украине и обучению ее военнослужащих, заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. "Теперь НАТО будет координировать все эти усилия, чтобы упорядочить помощь, которая столь щедро оказывается Украине", - сказала Смит в интервью Блумберг ТВ. Она добавила, что в качестве еще одного итога предстоящего саммита альянса в июле станет назначение спецпредставителя в Киеве, который будет координировать усилия по модернизации украинских вооруженных сил. "Мы, вероятнее всего, назначим кого-то, кто будет управлять всей той полезной работой, которую мы выполняем совместно с Украиной по модернизации ее сил и созданию новых сил в будущем", - указала Смит. Чиновница также заявила, что в альянсе не берутся прогнозировать сроки завершения украинского конфликта, но готовы поддержать инициативы по восстановлению мира в этой стране. При этом она отдельно подчеркнула, что речь идет именно о мирных инициативах, которые исходят из Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240624/slovakiya-1954897701.html

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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато