https://ria.ru/20240702/politika-1956963261.html

Эрдоган выразил надежду, что Турция и Сирия не поведутся на провокации

Эрдоган выразил надежду, что Турция и Сирия не поведутся на провокации - РИА Новости, 02.07.2024

Эрдоган выразил надежду, что Турция и Сирия не поведутся на провокации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне антисирийских акций в республике выразил надежду, что стремящиеся нормализовать отношения Анкара и Дамаск "не... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T20:45

2024-07-02T20:45

2024-07-02T20:45

в мире

турция

кайсери

анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

беспорядки в кайсери

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АНКАРА, 2 июл — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне антисирийских акций в республике выразил надежду, что стремящиеся нормализовать отношения Анкара и Дамаск "не попадут в эту ловушку". В воскресенье в турецкой провинции Кайсери произошли беспорядки после того, как полицейские задержали сирийца в связи с насилием в отношении ребёнка сирийского происхождения, который приходится ему родственником. Ребенок передан органам опеки, мужчину арестовали. Администрация президента Турции на фоне беспорядков заявила о попытке провокаций с целью нарушить мир и порядок в республике. При этом сирийская радиостанция Sham FM ранее сообщила, что в районах Африн, Аазаз и Эль-Баб на севере провинции Алеппо произошли столкновения между турецкими войсками и боевиками ряда группировок, считающихся лояльными Анкаре. "План хаоса был разыгран в связи с отвратительным и печально известным делом о домогательствах в Кайсери. Второй акт был разыгран на севере Сирии. Мы прекрасно знаем, кто их написал. Ни мы, ни наши сирийские братья и сестры не попадём в эту коварную ловушку. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не поддаёмся на расистский вандализм и провокации. Никто не может ставить себя на место полиции, судьи и государства", - заявил турецкий лидер в своём обращении к нации после заседания кабинета министров. МВД Турции сообщило, что в связи с беспорядками в Кайсери порядка 37% сообщений в соцсетях были опубликованы ботами, а почти 70% сообщений написаны с целью провокаций. Начато расследование в связи с 63 аккаунтами в соцсетях, владельцы десяти уже привлечены к ответственности. Правоохранительные органы задержали почти 70 человек, участвовавших в беспорядках, глава МВД Али Ерликая заявил, что Турция - это правовое государство, а преступники получают заслуженное наказание. Ерликая назвал недопустимыми проявления ксенофобии и нарушения общественного порядка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал одной из причин произошедшего "ядовитые" рассуждения оппозиции.

https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956839028.html

https://ria.ru/20240702/turtsiya-1956814509.html

турция

кайсери

анкара (провинция)

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в мире, турция, кайсери, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, беспорядки в кайсери