https://ria.ru/20240702/pokazaniya-1956872010.html

Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания

Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания - РИА Новости, 02.07.2024

Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины, отказались давать в суде показания по своему... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:50

2024-07-02T14:50

2024-07-02T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

россия

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956578206_0:152:3012:1846_1920x0_80_0_0_fcffc62838859b4efaf12079fc9f72cd.jpg

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины, отказались давать в суде показания по своему уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Воспользуюсь 51-й статьей", - сказал Тимофей Ащеулов. Его братья Иоанн и Алексей также воспользовались статьей Конституции РФ, дающей право отказаться от показаний. После этого гособвинитель зачитал их показания из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России. На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвуют в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда. Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России", выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток креста каждый, затем было возбуждено уголовное дело. Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет заключения. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.

https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

https://ria.ru/20240629/vsu-1956369505.html

украина

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, россия, курская область