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Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания - РИА Новости, 02.07.2024
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https://ria.ru/20240702/pokazaniya-1956872010.html
Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания
Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания - РИА Новости, 02.07.2024
Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания
Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины, отказались давать в суде показания по своему... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:50
2024-07-02T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
курская область
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины, отказались давать в суде показания по своему уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда. "Воспользуюсь 51-й статьей", - сказал Тимофей Ащеулов. Его братья Иоанн и Алексей также воспользовались статьей Конституции РФ, дающей право отказаться от показаний. После этого гособвинитель зачитал их показания из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России. На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвуют в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда. Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России", выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России". Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток креста каждый, затем было возбуждено уголовное дело. Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет заключения. Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
https://ria.ru/20240702/prigovor-1956863390.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
https://ria.ru/20240629/vsu-1956369505.html
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происшествия, украина, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Курская область
Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались давать показания

Сыновья священника, пытавшиеся вступить в ВСУ, отказались дать показания в суде

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкCыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей
Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались перейти границу и воевать на стороне Украины, отказались давать в суде показания по своему уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости из 2-го Западного окружного военного суда.
"Воспользуюсь 51-й статьей", - сказал Тимофей Ащеулов.
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Его братья Иоанн и Алексей также воспользовались статьей Конституции РФ, дающей право отказаться от показаний.
После этого гособвинитель зачитал их показания из материалов дела, из которых следует, что фигуранты активно отслеживали новости о ходе СВО и не рассказали даже близким родственникам о своем решении уехать воевать на Украину против России.
На первом заседании Ащеуловы не стали оспаривать, что намеревались перейти границу и участвовать в военных действиях на стороне Украины, но заявили, что не считают это признанием вины. Они участвуют в процессе по видеосвязи из Курского гарнизонного военного суда.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в заседании, братья вознамерились вступить в признанный террористическим "Легион "Свобода России", выйдя на связь с его представителями через Telegram, а затем приняли "совместное решение в участии в военных действиях по противостоянию России".
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Для этого фигуранты отправились в Курскую область к границе, в рюкзаке у одного из них позже обнаружили инструмент для демонтажа забора. Однако, по данным гособвинения, Ащеуловы не довели преступный умысел до конца, так как в 1,5 километрах от границы их заметили пограничники. Сперва они получили по 10 суток креста каждый, затем было возбуждено уголовное дело.
Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым вменяется покушение на госизмену, на незаконное пересечение границы РФ и участие в деятельности террористической организации. Только за последнее каждому может грозить до 20 лет заключения.
Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.
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