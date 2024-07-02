https://ria.ru/20240702/pogoda-1956927243.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду - РИА Новости, 02.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре в среду

Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил в Telegram-канале жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в среду 3 июля. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T17:27

2024-07-02T17:27

2024-07-02T17:27

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил в Telegram-канале жителей и гостей столицы о грозе и сильном ветре в среду 3 июля. "По прогнозам синоптиков, завтра, 3 июля, в столице ожидается дождь, возможна гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении. Отмечается, что необходимо быть предельно внимательными на улице в непогоду.

https://ria.ru/20240702/zhara-1956894059.html

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общество, москва, погода