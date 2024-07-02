https://ria.ru/20240702/pogoda-1956841553.html
В Москве спрогнозировали невыносимую погоду
В Москве спрогнозировали невыносимую погоду - РИА Новости, 02.07.2024
В Москве спрогнозировали невыносимую погоду
Жителей и гостей Москвы в четверг ожидает дефицит кислорода из-за сильной жары и высокой влажности, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:51
2024-07-02T12:51
2024-07-02T13:01
общество
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жителей и гостей Москвы в четверг ожидает дефицит кислорода из-за сильной жары и высокой влажности, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале. "Когда максимальная температура воздуха в Москве достигает плюс 30 - плюс 32 градусов, а влажность при этом 40%, это уже переносится с трудом. Но в четверг 4 июля максимальная температура воздуха достигнет плюс 33 - плюс 35 градусов. А это уже очень сильная жара. А там, где соберется дождь, и влажность подскочит до 60-70%... Дефицит кислорода сделает погоду просто невыносимой для жителей наших, умеренных, широт", - написала Позднякова.
https://ria.ru/20240628/pogoda-1956038291.html
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
В Москве спрогнозировали невыносимую погоду
Позднякова: в Москве ожидается дефицит кислорода из-за жары и высокой влажности