https://ria.ru/20240702/pogoda-1956799801.html

В Костромской области ввели режим повышенной готовности

В Костромской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.07.2024

В Костромской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности ввели в Костромской области до 8 июля из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:18

2024-07-02T10:18

2024-07-02T10:25

общество

сергей ситников

экология в россии

костромская область

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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Костромской области до 8 июля из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова. "Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении в Костромской области режима повышенной готовности. Решение связано с прогнозируемой аномально жаркой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в области усилены меры пожарной безопасности, а на официальных пляжах и традиционных местах отдыха у воды - дежурство спасателей и сотрудников правоохранительных органов, под жестким контролем находится лесопожарная обстановка. "Режим повышенной готовности будет действовать до 8 июля", - подчеркивается в сообщении. Как уточняется на портале государственных органов Костромской области, в течение ближайшей недели на территории региона будет аномально жаркая погода, температура воздуха в дневные часы превысит 32-34 градуса.

https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

общество, сергей ситников, экология в россии, костромская область