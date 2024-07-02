https://ria.ru/20240702/pogoda-1956799801.html
В Костромской области ввели режим повышенной готовности
В Костромской области ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 02.07.2024
В Костромской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности ввели в Костромской области до 8 июля из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:18
2024-07-02T10:18
2024-07-02T10:25
общество
сергей ситников
экология в россии
костромская область
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РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Костромской области до 8 июля из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова. "Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении в Костромской области режима повышенной готовности. Решение связано с прогнозируемой аномально жаркой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в области усилены меры пожарной безопасности, а на официальных пляжах и традиционных местах отдыха у воды - дежурство спасателей и сотрудников правоохранительных органов, под жестким контролем находится лесопожарная обстановка. "Режим повышенной готовности будет действовать до 8 июля", - подчеркивается в сообщении. Как уточняется на портале государственных органов Костромской области, в течение ближайшей недели на территории региона будет аномально жаркая погода, температура воздуха в дневные часы превысит 32-34 градуса.
https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html
https://ria.ru/20240618/obvineniya-1953633520.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей ситников, экология в россии, костромская область
Общество, Сергей Ситников, Экология в России, Костромская область
В Костромской области ввели режим повышенной готовности
В Костромской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальной жары
РЯЗАНЬ, 2 июл - РИА Новости.
Режим повышенной готовности ввели в Костромской области до 8 июля из-за прогнозируемой аномально жаркой погоды, сообщается в Telegram-канале
губернатора Сергея Ситникова.
"Губернатор Сергей Ситников подписал распоряжение о введении в Костромской области режима повышенной готовности. Решение связано с прогнозируемой аномально жаркой погодой с температурой воздуха выше климатической нормы на семь и более градусов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в области усилены меры пожарной безопасности, а на официальных пляжах и традиционных местах отдыха у воды - дежурство спасателей и сотрудников правоохранительных органов, под жестким контролем находится лесопожарная обстановка.
"Режим повышенной готовности будет действовать до 8 июля", - подчеркивается в сообщении.
Как уточняется на портале государственных органов Костромской области, в течение ближайшей недели на территории региона будет аномально жаркая погода, температура воздуха в дневные часы превысит 32-34 градуса.