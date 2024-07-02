https://ria.ru/20240702/pogoda-1956782116.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 02.07.2024

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Жара до плюс 33 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T07:53

2024-07-02T07:53

2024-07-02T07:53

москва

михаил леус

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Жара до плюс 33 градусов, переменная облачность и без осадков ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать периферия антициклона. В Москве и окрестностях переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в мегаполисе плюс 31 - плюс 33 градуса тепла, по области плюс 29 - плюс 34. В такой ситуации возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока для 2 июля составляет плюс 31,9 градусов и установлен в далеком 1890 году", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть юго-западный, 4-9 метров в секунду. Давление будет падать, к вечеру барометры покажут 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

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москва, михаил леус, общество