Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:48 02.07.2024 (обновлено: 12:39 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/podrazdeleniya-1956825987.html
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск - РИА Новости, 02.07.2024
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск
В Волчанск перебросили элитные подразделения ВСУ, в том числе иностранных наемников, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:48
2024-07-02T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
харьковская область
россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Волчанск перебросили элитные подразделения ВСУ, в том числе иностранных наемников, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы", — сказал он.Тем не менее российские подразделения продвигаются вперед, тесня украинские войска, отметил Алаудинов. "Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", — подчеркнул командир "Ахмата".Группировка войск "Север" с начала мая продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. В Волчанске российские военные контролируют западные и северные районы. Украинским войскам, как признал Генштаб ВСУ, пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.По информации Минобороны, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" в Харьковской области ежедневно составляют 200-300 солдат убитыми и ранеными и десяток единиц техники.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, волчанск, харьковская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск

Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники были переброшены в Волчанск

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Волчанск перебросили элитные подразделения ВСУ, в том числе иностранных наемников, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Русские знают, что они делают": Запад гадает на кофейной гуще
20 мая, 08:00
Тем не менее российские подразделения продвигаются вперед, тесня украинские войска, отметил Алаудинов.
«
"Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", — подчеркнул командир "Ахмата".
Группировка войск "Север" с начала мая продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. В Волчанске российские военные контролируют западные и северные районы. Украинским войскам, как признал Генштаб ВСУ, пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.
По информации Минобороны, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" в Харьковской области ежедневно составляют 200-300 солдат убитыми и ранеными и десяток единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВолчанскХарьковская областьРоссияАпты АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала