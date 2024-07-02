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Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск - РИА Новости, 02.07.2024
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск
В Волчанск перебросили элитные подразделения ВСУ, в том числе иностранных наемников, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:48
2024-07-02T11:48
2024-07-02T12:39
специальная военная операция на украине
безопасность
волчанск
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россия
апты алаудинов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Волчанск перебросили элитные подразделения ВСУ, в том числе иностранных наемников, сообщил начальник главного управления по военно-политической работе Минобороны, командир отряда спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов в эфире Первого канала. "Там у них были заброшены вроде бы такие так называемые элитные их подразделения. И "Лють" там была, и "евроичкерийские шайтаны" там тоже были, итальянцы тоже, иностранцы", — сказал он.Тем не менее российские подразделения продвигаются вперед, тесня украинские войска, отметил Алаудинов. "Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть, и уничтожая его. То есть сегодня нам противопоставить в Волчанске противник уже не может ничего", — подчеркнул командир "Ахмата".Группировка войск "Север" с начала мая продвигается в глубину обороны ВСУ в Харьковской области и освободила несколько населенных пунктов. В Волчанске российские военные контролируют западные и северные районы. Украинским войскам, как признал Генштаб ВСУ, пришлось переместиться на "более выгодные позиции", то есть отступить.По информации Минобороны, потери противника в зоне ответственности группировки "Север" в Харьковской области ежедневно составляют 200-300 солдат убитыми и ранеными и десяток единиц техники.
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947032520.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, волчанск, харьковская область, россия, апты алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Волчанск, Харьковская область, Россия, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов сообщил о переброске элитных подразделений ВСУ в Волчанск
Алаудинов: элитные подразделения ВСУ и наемники были переброшены в Волчанск