Рейтинг@Mail.ru
Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
13:19 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956844380.html
Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья
Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2024
Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья
Лесная охрана Подмосковья выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:19
2024-07-02T13:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
леса
пожарная безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847972_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_b5762f367f394a2fc9cfadbfc34d8b02.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях лесного фонда – одна и приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области, поскольку нарушения приводят, зачастую, к весьма негативным последствиям. За первое полугодие лесная охрана в ходе патрулирования выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности в леса", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего нарушений было зафиксировано на территории Волоколамского (505), Бородинского (184), Егорьевского (173) и Ступинского (140) лесничеств. Чаще нарушения были выявлены в связи с разведением открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности. В случае несоблюдения правил предполагается административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: для физических лиц – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов рублей.
https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956635596.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847972_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_9481ace155e6d6077b65c277cfc8b956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), леса, пожарная безопасность
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Леса, пожарная безопасность

Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья

© iStock.com / Serhii SobolevskyiЧеловек разводит костер в лесу
Человек разводит костер в лесу - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / Serhii Sobolevskyi
Человек разводит костер в лесу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях лесного фонда – одна и приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области, поскольку нарушения приводят, зачастую, к весьма негативным последствиям. За первое полугодие лесная охрана в ходе патрулирования выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности в леса", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба.
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Более двух миллионов человек побывало в парках Подмосковья за неделю
Вчера, 14:32
Больше всего нарушений было зафиксировано на территории Волоколамского (505), Бородинского (184), Егорьевского (173) и Ступинского (140) лесничеств.
Чаще нарушения были выявлены в связи с разведением открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности.
В случае несоблюдения правил предполагается административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: для физических лиц – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов рублей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Лесапожарная безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала