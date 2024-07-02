https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956844380.html

Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья

Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья - РИА Новости, 02.07.2024

Более 2100 нарушений пожарной безопасности выявили в лесах Подмосковья

Лесная охрана Подмосковья выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T13:19

2024-07-02T13:19

2024-07-02T13:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

леса

пожарная безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847972_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_b5762f367f394a2fc9cfadbfc34d8b02.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лесная охрана Подмосковья выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности с начала этого года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. "Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на землях лесного фонда – одна и приоритетных задач работников лесного хозяйства Московской области, поскольку нарушения приводят, зачастую, к весьма негативным последствиям. За первое полугодие лесная охрана в ходе патрулирования выявила 2125 нарушений правил пожарной безопасности в леса", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего нарушений было зафиксировано на территории Волоколамского (505), Бородинского (184), Егорьевского (173) и Ступинского (140) лесничеств. Чаще нарушения были выявлены в связи с разведением открытого огня в неположенных местах и во время режима ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, на период действия которого введены дополнительные требования пожарной безопасности. В случае несоблюдения правил предполагается административная ответственность по статье 8.32 КоАП РФ: для физических лиц – до 60 тысяч рублей, для должностных лиц – до 110 тысяч рублей, для юридических лиц – до двух миллионов рублей.

https://ria.ru/20240701/podmoskove-1956635596.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), леса, пожарная безопасность