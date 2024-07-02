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Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2024
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Новости Подмосковья
 
11:33 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956823627.html
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2024
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T11:33
2024-07-02T11:33
новости подмосковья
андрей воробьев
алексей сапанюк
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года планируют заменить еще четыре единицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Мы запустили трехлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую в 2022 году. Благодаря ей, за это время в регионе установили взамен старых уже 172 современных аппарата: рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. До конца этого года планируем заменить еще четыре единицы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в общей сложности на эти цели было направлено более 3,1 миллиарда рублей. В ведомстве также добавили, что в этом году заменили 48 рентген-аппаратов, три флюорографа и одни маммограф.
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андрей воробьев, алексей сапанюк
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Алексей Сапанюк

Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье

© iStock.com / gorodenkoffМедсестра настраивает рентген аппарат
Медсестра настраивает рентген аппарат - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Медсестра настраивает рентген аппарат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года планируют заменить еще четыре единицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
"Мы запустили трехлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую в 2022 году. Благодаря ей, за это время в регионе установили взамен старых уже 172 современных аппарата: рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. До конца этого года планируем заменить еще четыре единицы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в общей сложности на эти цели было направлено более 3,1 миллиарда рублей.
В ведомстве также добавили, что в этом году заменили 48 рентген-аппаратов, три флюорографа и одни маммограф.
Подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга с начала года - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга с начала года
28 июня, 14:02
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевАлексей Сапанюк
 
 
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