Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
© iStock.com / gorodenkoffМедсестра настраивает рентген аппарат
© iStock.com / gorodenkoff
Медсестра настраивает рентген аппарат
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года планируют заменить еще четыре единицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиБолее 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье
"Мы запустили трехлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую в 2022 году. Благодаря ей, за это время в регионе установили взамен старых уже 172 современных аппарата: рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. До конца этого года планируем заменить еще четыре единицы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что в общей сложности на эти цели было направлено более 3,1 миллиарда рублей.
В ведомстве также добавили, что в этом году заменили 48 рентген-аппаратов, три флюорографа и одни маммограф.