https://ria.ru/20240702/podmoskove-1956823627.html

Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье

Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье - РИА Новости, 02.07.2024

Более 170 единиц аналогового тяжелого медобородувания сменили в Подмосковье

За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T11:33

2024-07-02T11:33

2024-07-02T11:33

новости подмосковья

андрей воробьев

алексей сапанюк

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За время действия программы по замене аналогового оборудования на современное цифровое в Подмосковье уже установили 172 современных аппарата, до конца года планируют заменить еще четыре единицы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Оборудование закуплено благодаря национальному проекту "Здравоохранение" по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. "Мы запустили трехлетнюю программу замены аналоговой тяжелой техники на цифровую в 2022 году. Благодаря ей, за это время в регионе установили взамен старых уже 172 современных аппарата: рентгеновские аппараты, флюорографы и маммографы. До конца этого года планируем заменить еще четыре единицы", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в общей сложности на эти цели было направлено более 3,1 миллиарда рублей. В ведомстве также добавили, что в этом году заменили 48 рентген-аппаратов, три флюорографа и одни маммограф.

https://ria.ru/20240628/rentgen-apparaty-1956104265.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, алексей сапанюк