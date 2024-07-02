https://ria.ru/20240702/pamyatniki-1956899958.html

Снесенные в Европе советские памятники хотят установить в Калининграде

Снесенные в Европе советские памятники хотят установить в Калининграде - РИА Новости, 02.07.2024

Снесенные в Европе советские памятники хотят установить в Калининграде

Советские памятники воинам-освободителям, снесенные за последние годы в недружественных странах, хотят установить в миниатюре одном из калининградских парков,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T16:14

2024-07-02T16:14

2024-07-02T16:14

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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Советские памятники воинам-освободителям, снесенные за последние годы в недружественных странах, хотят установить в миниатюре одном из калининградских парков, сообщает пресс-служба регионального правительства. Обсуждалась идея создания парка на совете по культуре при губернаторе Калининградской области. "Сейчас идет активная работа по созданию в регионе по поручению президента России Владимира Путина Военно-исторического центра. В рамках его создания высказана идея организации парка миниатюр на территории форта № 5. Он будет посвящен сохранению памяти о монументах воинам-освободителям от фашизма, которые были разрушены или демонтированы по решению недружественных стран", - говорится в сообщении. Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что парк будет первым проектом Военно-исторического центра, который откроется в Калининграде к 9 апреля следующего года. "Договорились начать работу по парку миниатюр, посвящённому памятникам и мемориалам, которые были снесены в недружественных странах в последние годы (например, памятник Коневу в Праге, памятник Черняховскому в Пененжно, Бронзовый солдат в Таллине)", - написал Ермак.

https://ria.ru/20240503/delo-1943720489.html

https://ria.ru/20231025/pamyatnik-1905139550.html

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калининградская область, россия, калининград, андрей ермак, европа, в мире