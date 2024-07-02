https://ria.ru/20240702/ovchinskiy-1956972053.html

Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров

Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров - РИА Новости, 02.07.2024

Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров

Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами,... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T21:43

2024-07-02T21:43

2024-07-02T21:43

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами, отметил генеральный директор АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" Игорь Сидоров.По его словам, этого удалось достичь за счет построения эффективной системы взаимодействия государства и бизнеса при решении инфраструктурных и производственных задач. Активно применялся инструментарий государственно-частного партнерства, а также офсетных контрактов, которые позволили обеспечить заводы заказами, а столицу – продукцией на годы вперед."Кроме того, нам оказывалась государственная поддержка при привлечении и обслуживании заемных финансовых ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов, например, субсидировалась процентная ставка по кредитам в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Сидоров, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анатолия Гарбузова главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики вместо Владислава Овчинского. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики Москвы.

https://ria.ru/20240608/pmef-1951677174.html

https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html

москва

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москва, владислав овчинский