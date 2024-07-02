https://ria.ru/20240702/ovchinskiy-1956972053.html
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров - РИА Новости, 02.07.2024
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров
Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:43
2024-07-02T21:43
2024-07-02T21:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами, отметил генеральный директор АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" Игорь Сидоров.По его словам, этого удалось достичь за счет построения эффективной системы взаимодействия государства и бизнеса при решении инфраструктурных и производственных задач. Активно применялся инструментарий государственно-частного партнерства, а также офсетных контрактов, которые позволили обеспечить заводы заказами, а столицу – продукцией на годы вперед."Кроме того, нам оказывалась государственная поддержка при привлечении и обслуживании заемных финансовых ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов, например, субсидировалась процентная ставка по кредитам в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Сидоров, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анатолия Гарбузова главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики вместо Владислава Овчинского. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики Москвы.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951677174.html
https://ria.ru/20240701/eksport-1956579443.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами, отметил генеральный директор АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" Игорь Сидоров.
По его словам, этого удалось достичь за счет построения эффективной системы взаимодействия государства и бизнеса при решении инфраструктурных и производственных задач. Активно применялся инструментарий государственно-частного партнерства, а также офсетных контрактов, которые позволили обеспечить заводы заказами, а столицу – продукцией на годы вперед.
"Кроме того, нам оказывалась государственная поддержка при привлечении и обслуживании заемных финансовых ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов, например, субсидировалась процентная ставка по кредитам в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Сидоров, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин
назначил Анатолия Гарбузова главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики вместо Владислава Овчинского. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики Москвы.