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Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров - РИА Новости, 02.07.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
21:43 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/ovchinskiy-1956972053.html
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров - РИА Новости, 02.07.2024
Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров
Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:43
2024-07-02T21:43
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами, отметил генеральный директор АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" Игорь Сидоров.По его словам, этого удалось достичь за счет построения эффективной системы взаимодействия государства и бизнеса при решении инфраструктурных и производственных задач. Активно применялся инструментарий государственно-частного партнерства, а также офсетных контрактов, которые позволили обеспечить заводы заказами, а столицу – продукцией на годы вперед."Кроме того, нам оказывалась государственная поддержка при привлечении и обслуживании заемных финансовых ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов, например, субсидировалась процентная ставка по кредитам в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Сидоров, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анатолия Гарбузова главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики вместо Владислава Овчинского. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики Москвы.
https://ria.ru/20240608/pmef-1951677174.html
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Овчинский дал импульс развития промышленности Москвы, заявил Сидоров

© Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВладислав Овчинский
Владислав Овчинский
© Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Под руководством Владислава Овчинского за последние несколько лет столичная промышленность получила серьезный импульс и развивалась опережающими темпами, отметил генеральный директор АО "Корпорация ЭКОПОЛИС" Игорь Сидоров.
По его словам, этого удалось достичь за счет построения эффективной системы взаимодействия государства и бизнеса при решении инфраструктурных и производственных задач. Активно применялся инструментарий государственно-частного партнерства, а также офсетных контрактов, которые позволили обеспечить заводы заказами, а столицу – продукцией на годы вперед.
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"Кроме того, нам оказывалась государственная поддержка при привлечении и обслуживании заемных финансовых ресурсов в целях реализации инвестиционных проектов, например, субсидировалась процентная ставка по кредитам в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства", – отметил Сидоров, слова которого привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин назначил Анатолия Гарбузова главой столичного департамента инвестиционной и промышленной политики вместо Владислава Овчинского. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Собянин назначил Владислава Овчинского главой департамента градостроительной политики Москвы.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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