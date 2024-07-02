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В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе - РИА Новости, 02.07.2024
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12:11 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/otravlenie-1956830571.html
В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе
В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе - РИА Новости, 02.07.2024
В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе
Более 30 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе, сообщил губернатор Иркутской области РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:11
2024-07-02T12:11
происшествия
здоровье - общество
братск
иркутская область
игорь кобзев
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Братске к медикам с признаками пищевого отравления в понедельник после посещения кафе "Мехико" обратились горожане, среди пострадавших есть дети. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы для исследования. Деятельность кафе временно приостановили. "На данный момент в городские медучреждения с жалобами обратились 32 человека, 31 госпитализирован, среди них 8 – дети. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл", - написал Кобзев.В Братске в настоящее время работает команда областного минздрава. В деятельности кафе выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, установлено, что организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС "Цербер". Соответственно в кафе для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
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братск
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РИА Новости
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происшествия, здоровье - общество, братск, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Братск, Иркутская область, Игорь Кобзев, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе

Более 30 человек заразились гастроэнтеритом сальмонеллезом в кафе в Братске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале.
В Братске к медикам с признаками пищевого отравления в понедельник после посещения кафе "Мехико" обратились горожане, среди пострадавших есть дети. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы для исследования. Деятельность кафе временно приостановили.
"На данный момент в городские медучреждения с жалобами обратились 32 человека, 31 госпитализирован, среди них 8 – дети. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл", - написал Кобзев.
В Братске в настоящее время работает команда областного минздрава.
В деятельности кафе выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, установлено, что организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС "Цербер". Соответственно в кафе для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоБратскИркутская областьИгорь КобзевСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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