https://ria.ru/20240702/otravlenie-1956830571.html

В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе

В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе - РИА Новости, 02.07.2024

В Братске более 30 человек госпитализировали после посещения кафе

Более 30 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе, сообщил губернатор Иркутской области РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

2024-07-02T12:11

происшествия

здоровье - общество

братск

иркутская область

игорь кобзев

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Более 30 человек, в том числе 8 детей, госпитализированы в Братске с гастроэнтеритом и сальмонеллезом после посещения кафе, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram-канале. В Братске к медикам с признаками пищевого отравления в понедельник после посещения кафе "Мехико" обратились горожане, среди пострадавших есть дети. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы для исследования. Деятельность кафе временно приостановили. "На данный момент в городские медучреждения с жалобами обратились 32 человека, 31 госпитализирован, среди них 8 – дети. У всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести. По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл", - написал Кобзев.В Братске в настоящее время работает команда областного минздрава. В деятельности кафе выявлен ряд нарушений санитарного законодательства. В частности, установлено, что организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС "Цербер". Соответственно в кафе для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность.

https://ria.ru/20240701/otravlenie-1956743846.html

братск

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, братск, иркутская область, игорь кобзев, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)