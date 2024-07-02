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Британия разрушила столетние отношения с Россией, заявил посол Келин - РИА Новости, 02.07.2024
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23:05 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/otnosheniya-1956980553.html
Британия разрушила столетние отношения с Россией, заявил посол Келин
Британия разрушила столетние отношения с Россией, заявил посол Келин - РИА Новости, 02.07.2024
Британия разрушила столетние отношения с Россией, заявил посол Келин
Великобритания своими недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения, заявил посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T23:05
2024-07-02T23:05
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Великобритания своими недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Стоит сказать, что в конце 2021 года мы действительно наблюдали подъем… в разных областях, в том числе в торговле, экономике, науке и всех других. Однако неожиданно это было разрушено после событий февраля 2022 года. Конечно же, это беспокоит меня, потому что у нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100%… Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них", - сказал он в интервью телеканалу Sky News. Посол также осудил недавние меры властей Великобритании, введенные против России из-за якобы "злонамеренной деятельности" Москвы. В мае глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами. "Повод был абсолютно ложным. Какой-то пожар в пригороде Лондона на востоке, чем бы это ни было. Однако результат таков, что Британия выслала нашего российского атташе, как сделали и мы, и таким образом Британия разрушила двусторонние военные отношения, существовавшие 90 лет", - заявил российский дипломат. Келин указал на то, что ни одна страна, в том числе США, не пошла на такой шаг. Посол напомнил о недавнем разговоре главы российского Минобороны Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином и выразил сомнения, что российский министр ответит на звонок британского коллеги на фоне таких недружественных мер. "Высылка военного атташе означает разрыв военных отношений, и я не уверен, что мы захотим быстро восстановить их", - добавил глава российской дипмиссии. Говоря о снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих РФ объектов, посол заявил, что это стало "беспрецедентным шагом", который нанес вред британо-российским отношениям. По словам Келина, Великобритания "прекрасно осведомлена" о том, что ни одно из этих зданий не использовалось ни для каких посторонних целей. Такие действия не останутся без ответа, добавил он.
https://ria.ru/20240701/evropa-1956478355.html
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в мире, россия, великобритания, лондон, андрей келин, джеймс клеверли, андрей белоусов, министерство обороны сша
В мире, Россия, Великобритания, Лондон, Андрей Келин, Джеймс Клеверли, Андрей Белоусов, Министерство обороны США
Британия разрушила столетние отношения с Россией, заявил посол Келин

Посол Келин: Британия разрушила взаимовыгодные столетние отношения с РФ

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Великобритания своими недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Стоит сказать, что в конце 2021 года мы действительно наблюдали подъем… в разных областях, в том числе в торговле, экономике, науке и всех других. Однако неожиданно это было разрушено после событий февраля 2022 года. Конечно же, это беспокоит меня, потому что у нас на протяжении нескольких сотен лет были полноценные отношения, взаимовыгодные, и они были разрушены британским правительством в одно мгновение и почти на 100%… Все решения были приняты британским правительством, мы только ответили на них", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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Посол также осудил недавние меры властей Великобритании, введенные против России из-за якобы "злонамеренной деятельности" Москвы. В мае глава британского МВД Джеймс Клеверли заявил, что Лондон высылает военного атташе РФ, снимает дипломатический статус с некоторых объектов недвижимости, принадлежащих России, и вводит новые ограничения на получение дипломатических виз россиянами.
"Повод был абсолютно ложным. Какой-то пожар в пригороде Лондона на востоке, чем бы это ни было. Однако результат таков, что Британия выслала нашего российского атташе, как сделали и мы, и таким образом Британия разрушила двусторонние военные отношения, существовавшие 90 лет", - заявил российский дипломат.
Келин указал на то, что ни одна страна, в том числе США, не пошла на такой шаг. Посол напомнил о недавнем разговоре главы российского Минобороны Андрея Белоусова с шефом Пентагона Ллойдом Остином и выразил сомнения, что российский министр ответит на звонок британского коллеги на фоне таких недружественных мер.
"Высылка военного атташе означает разрыв военных отношений, и я не уверен, что мы захотим быстро восстановить их", - добавил глава российской дипмиссии.
Говоря о снятии дипломатического статуса с ряда принадлежащих РФ объектов, посол заявил, что это стало "беспрецедентным шагом", который нанес вред британо-российским отношениям. По словам Келина, Великобритания "прекрасно осведомлена" о том, что ни одно из этих зданий не использовалось ни для каких посторонних целей. Такие действия не останутся без ответа, добавил он.
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В миреРоссияВеликобританияЛондонАндрей КелинДжеймс КлеверлиАндрей БелоусовМинистерство обороны США
 
 
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