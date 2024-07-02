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Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
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18:27 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/orban-1956942747.html
Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС
Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых он предложил установить... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:27
2024-07-02T18:27
в мире
венгрия
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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых он предложил установить прекращение огня в определенный срок, чтобы ЕС мог принять необходимые решения. Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. "Прекращение огня, заключенное к определенному сроку, что даст возможность ускорить мирные переговоры: я оценил возможности этого. Я уточнил это у президента Украины и благодарен за честное обсуждение и ответы. Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах для Совета ЕС, то есть, премьер-министров ЕС, на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения", - сказал Орбан на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в его YouTube-канале.
https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html
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в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Венгрия, Киев, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Евросоюз
Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС

Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Зеленским

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых он предложил установить прекращение огня в определенный срок, чтобы ЕС мог принять необходимые решения.
Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан назвал мир на Украине главной темой при председательстве Венгрии в ЕС
Вчера, 14:43
На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине.
"Прекращение огня, заключенное к определенному сроку, что даст возможность ускорить мирные переговоры: я оценил возможности этого. Я уточнил это у президента Украины и благодарен за честное обсуждение и ответы. Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах для Совета ЕС, то есть, премьер-министров ЕС, на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения", - сказал Орбан на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в его YouTube-канале.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
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