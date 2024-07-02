https://ria.ru/20240702/orban-1956942747.html

Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС

Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан пообещал подготовить отчет о переговорах с Зеленским для Совета ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых он предложил установить... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T18:27

2024-07-02T18:27

2024-07-02T18:27

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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что подготовит для Совета ЕС отчет о переговорах с Владимиром Зеленским, в ходе которых он предложил установить прекращение огня в определенный срок, чтобы ЕС мог принять необходимые решения. Орбан находится с первым за двенадцать лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. На пресс-конференции с Зеленским венгерский премьер сообщил, что попросил того рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. "Прекращение огня, заключенное к определенному сроку, что даст возможность ускорить мирные переговоры: я оценил возможности этого. Я уточнил это у президента Украины и благодарен за честное обсуждение и ответы. Я, естественно, подготовлю отчет о переговорах для Совета ЕС, то есть, премьер-министров ЕС, на основе которого можно будет принять необходимые европейские решения", - сказал Орбан на пресс-конференции, видеозапись которой опубликована в его YouTube-канале.

https://ria.ru/20240702/orban-1956870696.html

https://ria.ru/20240702/orban-1956871344.html

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в мире, венгрия, киев, украина, виктор орбан, владимир зеленский, евросоюз