https://ria.ru/20240702/orban-1956871344.html

Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине - РИА Новости, 02.07.2024

Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:48

2024-07-02T14:48

2024-07-02T14:48

в мире

киев

венгрия

украина

виктор орбан

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Орбан заявил, что есть хорошие шансы на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на политика.

https://ria.ru/20240702/orban-1956790580.html

киев

венгрия

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в мире, киев, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский