https://ria.ru/20240702/orban-1956871344.html
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:48
2024-07-02T14:48
2024-07-02T14:48
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Орбан заявил, что есть хорошие шансы на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на политика.
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В мире, Киев, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
Reuters: Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине