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Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
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14:48 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/orban-1956871344.html
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине
Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:48
2024-07-02T14:48
в мире
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венгрия
украина
виктор орбан
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ. Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Орбан заявил, что есть хорошие шансы на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на политика.
https://ria.ru/20240702/orban-1956790580.html
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в мире, киев, венгрия, украина, виктор орбан, владимир зеленский
В мире, Киев, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

Reuters: Орбан заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгров на Украине

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в Киеве заявил о хороших шансах на прогресс по вопросу венгерского национального меньшинства на Украине, передают западные СМИ.
Ранее во вторник Орбан прибыл в Киев, сообщалось, что он должен обсудить с Владимиром Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
"Орбан заявил, что есть хорошие шансы на прогресс по вопросу венгерского меньшинства на Украине", - передает агентство Рейтер со ссылкой на политика.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. 2 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Орбан прибыл в Киев
Вчера, 09:32
 
В миреКиевВенгрияУкраинаВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
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