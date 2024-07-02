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Орбан назвал цель визита в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
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13:38 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/orban-1956853267.html
Орбан назвал цель визита в Киев
Орбан назвал цель визита в Киев - РИА Новости, 02.07.2024
Орбан назвал цель визита в Киев
Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС и сообщил, что приехал на Украину для решения... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:38
2024-07-02T13:38
в мире
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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС и сообщил, что приехал на Украину для решения задач мира и развития двусторонних отношений. Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений. "Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив фотографию со встречи с Владимиром Зеленским. Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого. После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится. Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240702/peskov-1956849978.html
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в мире, венгрия, сша, украина, виктор орбан, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, киев
В мире, Венгрия, США, Украина, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев
Орбан назвал цель визита в Киев

Орбан заявил, что приехал в Киев, чтобы помочь решить задачи, стоящие перед ЕС

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 2 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан совершил первую поездку в Киев после начала председательства Венгрии в Совете ЕС и сообщил, что приехал на Украину для решения задач мира и развития двусторонних отношений.
Орбан находится с первым за десять лет визитом в Киеве. С 1 июля Венгрия в течение полугода председательствует в Совете Европейского союза. Пресс-секретарь Орбана сообщил, что в Киеве тот обсудит с Зеленским установление мира и актуальные вопросы двусторонних отношений.
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В Кремле прокомментировали визит Орбана в Киев
13:23
"Целью председательства Венгрии является содействие решению задач, стоящих перед Евросоюзом. Поэтому моя первая поездка привела в Киев", - написал Орбан в соцсети Facebook*, разместив фотографию со встречи с Владимиром Зеленским.
Накануне в интервью для телеканала М1 Орбан заявил, что в случае победы на президентских выборах в США Дональда Трампа будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы. По его словам, шаги Венгрии по установлению мира начнутся уже на следующий день после этого.
После встречи с Трампом в его имении в марте Орбан сообщил, что тот обещал не давать деньги Украине, если снова станет президентом, а без США Европа не сможет финансировать конфликт, и он закончится.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия хотела бы, чтобы к власти в США вернулся Трамп и установил мир в Восточной Европе. Венгерский премьер неоднократно высказывал мнение, что если бы президентом США был Трамп, конфликт на Украине завершился бы за сутки. Орбан также много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Флаг НАТО в Крыму". Орбан обратился к ЕС из-за конфликта на Украине
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