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В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменили авиационную опасность - РИА Новости, 02.07.2024
В Херсонской области отменили авиационную опасность
В Херсонской области отменена объявленная ранее авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T18:53
2024-07-02T18:53
2024-07-02T19:01
херсонская область
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. В Херсонской области отменена объявленная ранее авиационная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо."Отбой авиационной опасности Херсонская область", - написал он в своем Telegram-канале.Тревога продлилась более 45 минут
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Херсонская область , Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Происшествия
В Херсонской области отменили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области отменили авиационную опасность