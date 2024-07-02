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В Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность
В Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.07.2024
В Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность
В Скадовском муниципальном округе Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T17:38
2024-07-02T17:38
2024-07-02T17:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Скадовском муниципальном округе Херсонской области объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Скадовском МО объявлена ракетная опасность! Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины
В Скадовском округе Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Скадовском округе Херсонской области объявлена ракетная опасность