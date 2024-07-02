https://ria.ru/20240702/opasnost-1956790886.html
В Белгороде отменили ракетную опасность
В Белгороде отменили ракетную опасность - РИА Новости, 02.07.2024
В Белгороде отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Валуйского округов отменен, сообщила городская администрация в... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:37
2024-07-02T09:37
2024-07-02T09:37
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белгород
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безопасность
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Валуйского округов отменен, сообщила городская администрация в Telegram-канале. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 09:20 мск. Через пять минут тревогу отменили. "РСЧС: Внимание! Город Белгород, Белгородский район, Шебекинский городской округ, Валуйский городской округ. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Безопасность
В Белгороде отменили ракетную опасность
Мэрия Белгорода сообщила об отмене сигнала ракетной опасности