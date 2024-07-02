Рейтинг@Mail.ru
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 02.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:31 02.07.2024 (обновлено: 14:15 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/oleni-1956837020.html
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 02.07.2024
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:31
2024-07-02T14:15
хорошие новости
великий устюг
россия
ямал
владимир путин
дед мороз
московский зоопарк
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847446_93:108:1071:658_1920x0_80_0_0_07a906a78fea4b378d235291cea1f52f.jpg
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. В апреле Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. По данным властей, вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом: важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет. "В зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета. Эти животные стали подарком президенту России от ямальской семьи Пяк", — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что на доставку животных с Ямала ушло почти трое суток. Маму-олениху и ее детеныша на протяжении всего пути сопровождали ветеринары. В дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. "Супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе. &lt;...&gt; Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, однако поздравил супругов по телефону из Кремля. Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк решила сделать Владимиру Путину ответный подарок — важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас", — рассказали в пресс-службе. Первого июня самка отелилась, родился мальчик, также белого редкого окраса. Олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка, в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге.
https://ria.ru/20240626/zoopark-1955489092.html
https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html
https://ria.ru/20240627/kitoglav-1955754676.html
великий устюг
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956847446_116:0:1017:676_1920x0_80_0_0_543b288bcfecca4f8a04962f1490c825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, россия, ямал, владимир путин, дед мороз, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Великий Устюг, Россия, Ямал, Владимир Путин, Дед Мороз, Московский зоопарк, Хорошие новости
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге

Северные олени, подаренные Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге

© Московский зоопаркСеверные олени, подаренные ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, в Великом Устюге
Северные олени, подаренные ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, в Великом Устюге
© Московский зоопарк
Северные олени, подаренные ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, в Великом Устюге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба Московского зоопарка.
В апреле Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. По данным властей, вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом: важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.
Новая экспозиция Альпака парк в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В Московском зоопарке откроется контактная площадка с альпаками
26 июня, 08:13
"В зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета. Эти животные стали подарком президенту России от ямальской семьи Пяк", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что на доставку животных с Ямала ушло почти трое суток. Маму-олениху и ее детеныша на протяжении всего пути сопровождали ветеринары. В дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью.
Копибары в Московском зоопарке во время жары
В Московском зоопарке рассказали, как охлаждаются в жару капибары
09:24
"Супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе. <...> Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, однако поздравил супругов по телефону из Кремля. Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк решила сделать Владимиру Путину ответный подарок — важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас", — рассказали в пресс-службе.
Первого июня самка отелилась, родился мальчик, также белого редкого окраса. Олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка, в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге.
Китоглав
В Московском зоопарке впервые в России открыли вольер китоглавов
27 июня, 07:59
 
Хорошие новостиВеликий УстюгРоссияЯмалВладимир ПутинДед МорозМосковский зоопаркХорошие новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала