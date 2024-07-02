https://ria.ru/20240702/oleni-1956837020.html
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге - РИА Новости, 02.07.2024
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:31
2024-07-02T12:31
2024-07-02T14:15
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила пресс-служба Московского зоопарка. В апреле Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. По данным властей, вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом: важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет. "В зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета. Эти животные стали подарком президенту России от ямальской семьи Пяк", — говорится в сообщении пресс-службы. Там добавили, что на доставку животных с Ямала ушло почти трое суток. Маму-олениху и ее детеныша на протяжении всего пути сопровождали ветеринары. В дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью. "Супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе. <...> Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, однако поздравил супругов по телефону из Кремля. Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк решила сделать Владимиру Путину ответный подарок — важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас", — рассказали в пресс-службе. Первого июня самка отелилась, родился мальчик, также белого редкого окраса. Олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка, в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге.
https://ria.ru/20240626/zoopark-1955489092.html
https://ria.ru/20240702/kapibary-1956789985.html
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великий устюг, россия, ямал, владимир путин, дед мороз, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Великий Устюг, Россия, Ямал, Владимир Путин, Дед Мороз, Московский зоопарк, Хорошие новости
Подаренные Путину олени прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
Северные олени, подаренные Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Два северных оленя, подаренных ямальской семьей президенту России Владимиру Путину, прибыли в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге, сообщила
пресс-служба Московского зоопарка.
В апреле Путин поздравил многодетную семью Пяк с золотой свадьбой, а супруги, в свою очередь, подарили главе государства важенку. По данным властей, вскоре выяснилось, что подарок оказался с сюрпризом: важенка была в интересном положении. Супруги решили не разлучать мать с детенышем, а отправить их на новое место жительства вдвоем, когда олененок окрепнет.
"В зоосад в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге прибыло два северных оленя редкого белого цвета. Эти животные стали подарком президенту России от ямальской семьи Пяк", — говорится в сообщении пресс-службы.
Там добавили, что на доставку животных с Ямала
ушло почти трое суток. Маму-олениху и ее детеныша на протяжении всего пути сопровождали ветеринары. В дорогу им взяли привычный ягель, воду, также по пути их кормили свежей зеленью.
"Супруги пригласили президента посетить Ямал и побывать на их золотой свадьбе. <...> Владимир Путин не смог приехать на торжество лично, однако поздравил супругов по телефону из Кремля. Российский лидер подарил юбилярам квадроцикл и чайный сервиз. Семья Пяк решила сделать Владимиру Путину ответный подарок — важенку. Это самка северного оленя, она имеет редкий белый окрас", — рассказали в пресс-службе.
Первого июня самка отелилась, родился мальчик, также белого редкого окраса. Олененка вместе с матерью решено было отправить в филиал Московского зоопарка, в "Зоосад в вотчине Деда Мороза" в Великом Устюге.