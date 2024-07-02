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Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
Неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего и попытались поджечь электроподстанцию в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:02
2024-07-02T16:02
2024-07-02T16:02
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего и попытались поджечь электроподстанцию в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Вчера в Одессе совершили серию поджогов. Сожгли автомобиль военного, а также пытались поджечь электроподстанцию. Где-то в 11.30 (совпадает с мск) неизвестный пытался поджечь подстанцию "Пересыпская", но возгорание не распространилось. По данному факту открыто уголовное дело по статье диверсия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, возгорание автомобиля потушили через 15 минут. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов в Одессе
"Страна": в Одессе сожгли автомобиль военного и пытались поджечь подстанцию
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Неизвестные сожгли автомобиль военнослужащего и попытались поджечь электроподстанцию в Одессе на юге Украины, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Вчера в Одессе совершили серию поджогов. Сожгли автомобиль военного, а также пытались поджечь электроподстанцию. Где-то в 11.30 (совпадает с мск) неизвестный пытался поджечь подстанцию "Пересыпская", но возгорание не распространилось. По данному факту открыто уголовное дело по статье диверсия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, возгорание автомобиля потушили через 15 минут.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.