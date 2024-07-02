https://ria.ru/20240702/obvineniya-1956868546.html

"Получил пощечину". Французский политик призвал прекратить обвинять Россию

"Получил пощечину". Французский политик призвал прекратить обвинять Россию - РИА Новости, 02.07.2024

"Получил пощечину". Французский политик призвал прекратить обвинять Россию

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить демонизировать Россию после обвинений Франции о якобы ее вмешательстве в парламентские... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:34

2024-07-02T14:34

2024-07-02T14:34

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал прекратить демонизировать Россию после обвинений Франции о якобы ее вмешательстве в парламентские выборы. "На самом деле мы не поняли: если Макрон получил такую пощечину, то это была не воля французов, а русский заговор, очевидно! Русские определенно повсюду: за брекзитом, Трампом, желтыми жилетами, демонстрациями против qr-кодов в пандемию, а теперь и за выборами в законодательные органы Франции", - иронизирует политик. "Этот цирк должен прекратиться. Хватит демонизировать Россию и держать французов за дураков. Макрон получил пощечину — и точка", - отметил он на своей странице в соцести Х. Накануне французский телеканал TF1 опубликовал отчет о "попытках массового вмешательства России в голосование", в котором Москву обвиняют в росте популярности правых во Франции. В докладе Института сложных Систем Пари Иль-де-Франс (ISC-PIF) рассмотрены 700 миллионов публикаций от 17 миллионов пользователей с начала президентской кампании 2017 года. Автор указывает на "стратегии подрывной деятельности", которые способствовали распаду "республиканского фронта" в борьбе с крайне правыми и на "системную деструктуризацию французского общества". При этом отмечается, что эффект такой деятельности трудно оценим. В первом туре парламентских выборов партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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