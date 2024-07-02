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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами - РИА Новости, 02.07.2024
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T21:20
2024-07-02T21:20
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ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.00 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 3 кассетных снаряда