https://ria.ru/20240702/obstrel-1956858051.html
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
При обстреле белгородского села пострадал мужчина - РИА Новости, 02.07.2024
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, снаряд разорвался на территории его домовладения,... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T13:53
2024-07-02T13:53
2024-07-02T13:53
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области, снаряд разорвался на территории его домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. В результате прямого прилета снаряда на территорию частного домовладения ранен мужчина. Пострадавшего с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу", — написал Гладков. Губернатор добавил, что повреждены один частный дом и надворные постройки, полностью разрушена хозпостройка. Информация о последствиях обстрела уточняется, подчеркнул глава области. Село Новая Таволжанка расположено в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. По данным губернатора, в понедельник при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка погиб мужчина. Снаряд прилетел на территорию сельскохозяйственного предприятия.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
При обстреле белгородского села пострадал мужчина
Гладков: при обстреле белгородского села Новая Таволжанка пострадал мужчина