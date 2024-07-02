https://ria.ru/20240702/obse-1956905772.html
Госдума 3 июля рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Госдума 3 июля рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 02.07.2024
Госдума 3 июля рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Госдума в среду рассмотрит проект о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T16:26
2024-07-02T16:26
2024-07-02T16:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Госдума в среду рассмотрит проект о приостановке участия делегации РФ в ПА ОБСЕ, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков."Завтра рассмотрим постановление Государственной Думы "О заявлении палат Федерального Собрания Российской Федерации "О приостановке участия делегации Федерального Собрания Российской Федерации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ)", - сказал он журналистам по итогам Совета Думы.
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россия, госдума рф, обсе
Госдума 3 июля рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ
Жуков: Госдума 3 июля рассмотрит проект о приостановке участия России в ПА ОБСЕ