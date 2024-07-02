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Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников - РИА Новости, 02.07.2024
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14:30 02.07.2024
https://ria.ru/20240702/obrazovanie-1956866809.html
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:30
2024-07-02T14:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в перечне поручений по вопросам развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля во вторник.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников

Правительство изучит вопросы совершенствования системы образования медработников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание правительства
Заседание правительства - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в перечне поручений по вопросам развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля во вторник.
Раненый боец и сотрудница медицинского отряда специального назначения - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
В России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО
19 января, 10:09
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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