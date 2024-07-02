https://ria.ru/20240702/obrazovanie-1956866809.html

Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников

Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников - РИА Новости, 02.07.2024

Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:30

2024-07-02T14:30

2024-07-02T14:30

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946092209_0:65:2991:1747_1920x0_80_0_0_a3fd18862d0860362b32478186674e6f.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в перечне поручений по вопросам развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля во вторник.

https://ria.ru/20240119/sotspodderzhka-1922265622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин