https://ria.ru/20240702/obrazovanie-1956866809.html
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников - РИА Новости, 02.07.2024
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T14:30
2024-07-02T14:30
2024-07-02T14:30
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медработников. "Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы и представить предложения о совершенствовании системы непрерывного образования медицинских и фармацевтических работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий", - говорится в перечне поручений по вопросам развития здравоохранения, опубликованном на сайте Кремля во вторник.
https://ria.ru/20240119/sotspodderzhka-1922265622.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Правительство изучит вопросы развития системы образования медработников
Правительство изучит вопросы совершенствования системы образования медработников