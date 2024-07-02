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Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко
Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024
Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:00
2024-07-02T19:00
2024-07-02T20:13
в мире
белоруссия
специальная военная операция на украине
александр лукашенко
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают натиск."Меня напрягает другой факт: эти беспилотники перебрасывают на территорию Беларуси уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки. Мы знаем эти пути (конечные направления – ред.): в основном, это Россия для совершения терактов. Хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников. Мы не хотим больше повторения этих "Крокусов", взрывов в нашей братской стране", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.По его словам, пока белорусской стороне во взаимодействии с ФСБ и минобороны России "удается сдерживать этот натиск"."В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси", - рассказал Лукашенко.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, минск
В мире, Белоруссия, Специальная военная операция на Украине, Александр Лукашенко, Крокус, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Минск
Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко
Лукашенко: РФ и Белоруссия отражают попытки ВСУ сбросить взрывчатку для терактов
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают натиск.
"Меня напрягает другой факт: эти беспилотники перебрасывают на территорию Беларуси уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки. Мы знаем эти пути (конечные направления – ред.): в основном, это Россия для совершения терактов. Хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников. Мы не хотим больше повторения этих "Крокусов", взрывов в нашей братской стране", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.
По его словам, пока белорусской стороне во взаимодействии с ФСБ
и минобороны России "удается сдерживать этот натиск".
"В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси", - рассказал Лукашенко.