https://ria.ru/20240702/oborona-1956948380.html

Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко

Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко - РИА Новости, 02.07.2024

Белоруссия перехватывает десятки украинских разведсредств, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:00

2024-07-02T19:00

2024-07-02T20:13

в мире

белоруссия

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

крокус

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

минск

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинские беспилотники перебрасывают взрывчатку для терактов в РФ, но Минск и Москва пока сдерживают натиск."Меня напрягает другой факт: эти беспилотники перебрасывают на территорию Беларуси уже центнеры, не килограммы, самой современной взрывчатки. Мы знаем эти пути (конечные направления – ред.): в основном, это Россия для совершения терактов. Хочу заявить, что мы будем обороняться и защищаться от этих беспилотников. Мы не хотим больше повторения этих "Крокусов", взрывов в нашей братской стране", - сказал Лукашенко во вторник в Минске на торжественном собрании по случаю Дня Независимости Белоруссии.По его словам, пока белорусской стороне во взаимодействии с ФСБ и минобороны России "удается сдерживать этот натиск"."В последнее время наши пограничники и военные перехватывают десятками разведывательные средства, особенно беспилотники, уже на нашей территории, которые углубляются не на один метр в территорию Беларуси", - рассказал Лукашенко.

https://ria.ru/20240629/belorussiya-1956293942.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, крокус, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, минск