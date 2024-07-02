https://ria.ru/20240702/oborona-1956894854.html
В ВС России рассказали об обороне на берегу Каховского водохранилища
В ВС России рассказали об обороне на берегу Каховского водохранилища - РИА Новости, 02.07.2024
В ВС России рассказали об обороне на берегу Каховского водохранилища
Командир батальона ВС РФ с позывным "Адвокат" заявил РИА Новости о непреодолимой обороне российских войск на левом берегу Каховского водохранилища. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T15:56
2024-07-02T15:56
2024-07-02T15:56
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 2 июл - РИА Новости. Командир батальона ВС РФ с позывным "Адвокат" заявил РИА Новости о непреодолимой обороне российских войск на левом берегу Каховского водохранилища. "Ситуация в зоне действия моего батальона стабильно напряженная, но постоянно под контролем. Именно на этом направлении задача у нас не допустить прорыва противника, высадки десанта как с воды, так и с воздуха, а также бороться с БПЛА противника", - сказал командир батальона. Согласно его словам, ведется активная контрбатарейная борьба, а также применяются меры против использования противником БПЛА. "Идет постоянно контрбатарейная борьба артиллерии и большое применение противника больших средств БПЛА. Живую силу не выдвигают, потому что на сегодня рельеф Каховского водохранилища не позволяет им сюда выдвинуть большие силы", - отметил комбат. Также он подчеркнул, что позиции его подразделения укреплены и готовы к отражению серьезных ударов со стороны ВСУ. "Если противник пойдет со стороны воды, то есть с правого берега, однозначно противник не пройдет," - заверил он, уточнив, что вооружение и фортификационные сооружения обеспечивают надежную защиту.
https://ria.ru/20240606/kakhovskaya_ges-1950863867.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия, Энергодар, Запорожская область
В ВС России рассказали об обороне на берегу Каховского водохранилища
Командир батальона: оборона на берегу Каховского водохранилища непреодолима
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 2 июл - РИА Новости. Командир батальона ВС РФ с позывным "Адвокат" заявил РИА Новости о непреодолимой обороне российских войск на левом берегу Каховского водохранилища.
"Ситуация в зоне действия моего батальона стабильно напряженная, но постоянно под контролем. Именно на этом направлении задача у нас не допустить прорыва противника, высадки десанта как с воды, так и с воздуха, а также бороться с БПЛА противника", - сказал командир батальона.
Согласно его словам, ведется активная контрбатарейная борьба, а также применяются меры против использования противником БПЛА.
"Идет постоянно контрбатарейная борьба артиллерии и большое применение противника больших средств БПЛА. Живую силу не выдвигают, потому что на сегодня рельеф Каховского водохранилища не позволяет им сюда выдвинуть большие силы", - отметил комбат.
Также он подчеркнул, что позиции его подразделения укреплены и готовы к отражению серьезных ударов со стороны ВСУ
.
"Если противник пойдет со стороны воды, то есть с правого берега, однозначно противник не пройдет," - заверил он, уточнив, что вооружение и фортификационные сооружения обеспечивают надежную защиту.