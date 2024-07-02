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В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 02.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:27 02.07.2024 (обновлено: 20:22 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/obekt-1956952259.html
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 02.07.2024
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта
В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:27
2024-07-02T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай лукашук
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.По данным чиновника, от взрыва пострадали постройки, в том числе "инфраструктурный объект". О чем именно идет речь, Лукашук не уточнил.Во вторник воздушная тревога действовала на всей территории Украины.СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве и подконтрольном ВСУ Херсоне.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и гражданским объектам.
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в мире, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Лукашук, Вооруженные силы РФ
В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Глава облсовета: в Днепропетровской области пострадал инфраструктурный объект

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте возгорания в Днепропетровской области
Украинские пожарные на месте возгорания в Днепропетровской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте возгорания в Днепропетровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.
По данным чиновника, от взрыва пострадали постройки, в том числе "инфраструктурный объект". О чем именно идет речь, Лукашук не уточнил.
Во вторник воздушная тревога действовала на всей территории Украины.
СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве и подконтрольном ВСУ Херсоне.
Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай ЛукашукВооруженные силы РФ
 
 
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