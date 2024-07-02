https://ria.ru/20240702/obekt-1956952259.html

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта - РИА Новости, 02.07.2024

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:27

2024-07-02T19:27

2024-07-02T20:22

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Никопольском районе Днепропетровской области Украины поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в Telegram-канале.По данным чиновника, от взрыва пострадали постройки, в том числе "инфраструктурный объект". О чем именно идет речь, Лукашук не уточнил.Во вторник воздушная тревога действовала на всей территории Украины.СМИ сообщали о взрывах в Харькове, Полтаве и подконтрольном ВСУ Херсоне.Российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия не бьет по жилым домам и гражданским объектам.

https://ria.ru/20230719/kulibiny-1884915440.html

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в мире, украина, николай лукашук, вооруженные силы рф