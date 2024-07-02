https://ria.ru/20240702/novosibirsk-1956871159.html

В Новосибирске собака покусала шестилетнего мальчика

В Новосибирске собака покусала шестилетнего мальчика - РИА Новости, 02.07.2024

В Новосибирске собака покусала шестилетнего мальчика

Собака породы хаски в Новосибирске покусала шестилетнего мальчика, проезжавшего мимо нее на самокате, проверки организовали СК и прокуратура. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T14:46

2024-07-02T14:46

2024-07-02T14:46

происшествия

новосибирск

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 2 июл – РИА Новости. Собака породы хаски в Новосибирске покусала шестилетнего мальчика, проезжавшего мимо нее на самокате, проверки организовали СК и прокуратура. "Выявлена публикация о том, что днем 24 июня 2024 года собака породы хаски напала на малолетнего мальчика, который ехал на самокате на придомовой территории многоквартирного дома в Ленинском районе города Новосибирска и покусала его. Ребенку была оказана необходимая помощь в медицинском учреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении СУСК РФ по Новосибирской области. Следователи организовали проведение доследственной проверки. Устанавливаются все причины и условия инцидента. Свою проверку организовала и прокуратура Ленинского района Новосибирска. "Установлено, что в вечернее время 24 июня на детской площадке у многоквартирного дома 60 по улице 1-я Шоссейная в Ленинском районе собака, у которой имеется владелец, напала на шестилетнего мальчика, причинив ему телесные повреждения в виде ран локтевого сустава", - сообщили в надзорном ведомстве. Прокуратура даст оценку поведению владельца собаки на предмет соблюдения правил содержания животного и обращения с ним. В ведомстве пояснили, что по закону домашние животные признаются собственностью их владельцев, которые должны их содержать, осуществлять за ними надзор, не нарушать права и интересы других граждан. За нарушение правил содержания животных и обращения с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

https://ria.ru/20240508/staya-1944578551.html

https://ria.ru/20240521/napadenie-1947523795.html

новосибирск

ленинский район

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происшествия, новосибирск, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)