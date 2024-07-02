https://ria.ru/20240702/niderlandy-1956840760.html
Эксперт рассказал о связи нового премьера Нидерландов с Белым домом
Эксперт рассказал о связи нового премьера Нидерландов с Белым домом - РИА Новости, 02.07.2024
Эксперт рассказал о связи нового премьера Нидерландов с Белым домом
Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф – человек, стоявший за многими решениями Марка Рютте во время его премьерства, бывший глава Службы общей разведки и... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T12:47
2024-07-02T12:47
2024-07-02T12:47
в мире
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марк рютте
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ГААГА, 2 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф – человек, стоявший за многими решениями Марка Рютте во время его премьерства, бывший глава Службы общей разведки и безопасности (AIVD) имеет хорошие связи с Белым домом, рассказал РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру в Гааге и официально приступил к исполнению своих обязанностей. "Дик Схоф – это человек, который всегда стоял за (бывшим премьер-министром Нидерландов Марком - ред.) Рютте; это тот человек, у которого в руках большая база данных разведслужб. Кроме того, у него очень хорошие связи с Белым домом", - сообщил Нимёллер. По его словам, Марк Рютте в ситуациях, когда не знал, какое решение принять или что делать, часто говорил – "Давайте позвоним Дику. Давайте посмотрим, что скажет Дик", подразумевая Схофа. "Рютте по несколько раз в неделю советовался и обсуждал многие вопросы с Диком Схофом, который всегда был его инсайдером. Поэтому назначение Схофа премьер-министром не принесет особых изменений. Он продолжит политическую линию Марка Рютте", - считает голландский аналитик. Схоф до конца мая этого года работал на посту генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов. Ранее он занимал должности гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Национального координатора по борьбе с терроризмом (NCTV). В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), Новый общественный договор (NSC) и Фермерско-гражданское движение (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Лидеры четырех партий в состав кабмина не вошли, они останутся в парламенте, но распределили должности министров и госсекретарей между членами своих партий. Таким образом, у правой PVV - пять министров, у VVD и NSC - по четыре, а у ВВВ - два.
https://ria.ru/20240604/niderlandy-1950014251.html
https://ria.ru/20240701/minoborony-1956762482.html
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в мире, нидерланды, гаага, марк рютте
В мире, Нидерланды, Гаага, Марк Рютте
Эксперт рассказал о связи нового премьера Нидерландов с Белым домом
Нимёллер: новый премьер Нидерландов Схоф имеет хорошие связи с Белым домом
ГААГА, 2 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф – человек, стоявший за многими решениями Марка Рютте во время его премьерства, бывший глава Службы общей разведки и безопасности (AIVD) имеет хорошие связи с Белым домом, рассказал РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру в Гааге
и официально приступил к исполнению своих обязанностей.
"Дик Схоф – это человек, который всегда стоял за (бывшим премьер-министром Нидерландов Марком - ред.) Рютте; это тот человек, у которого в руках большая база данных разведслужб. Кроме того, у него очень хорошие связи с Белым домом", - сообщил Нимёллер.
По его словам, Марк Рютте в ситуациях, когда не знал, какое решение принять или что делать, часто говорил – "Давайте позвоним Дику. Давайте посмотрим, что скажет Дик", подразумевая Схофа.
"Рютте по несколько раз в неделю советовался и обсуждал многие вопросы с Диком Схофом, который всегда был его инсайдером. Поэтому назначение Схофа премьер-министром не принесет особых изменений. Он продолжит политическую линию Марка Рютте", - считает голландский аналитик.
Схоф до конца мая этого года работал на посту генерального секретаря в министерстве юстиции и безопасности Нидерландов. Ранее он занимал должности гендиректора Службы общей разведки и безопасности (AIVD) и Национального координатора по борьбе с терроризмом (NCTV).
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - крайне правая Партия свободы (PVV), Народная партия за свободу и демократию (VVD), Новый общественный договор (NSC) и Фермерско-гражданское движение (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров.
Лидеры четырех партий в состав кабмина не вошли, они останутся в парламенте, но распределили должности министров и госсекретарей между членами своих партий. Таким образом, у правой PVV - пять министров, у VVD и NSC - по четыре, а у ВВВ - два.