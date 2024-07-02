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МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
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10:07 02.07.2024 (обновлено: 10:19 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/nesterenko-1956797550.html
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:07
2024-07-02T10:19
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства."Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Также в базе розыска ведомства объявленными значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и экс-замглавы "АТО" Владислав Лищинский.Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.
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россия, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко

© Фото : Минобороны УкраиныЗамкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко
Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© Фото : Минобороны Украины
Замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александр Нестеренко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства.
"Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Также в базе розыска ведомства объявленными значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и экс-замглавы "АТО" Владислав Лищинский.
Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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РоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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