https://ria.ru/20240702/nesterenko-1956797550.html
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T10:07
2024-07-02T10:07
2024-07-02T10:19
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства."Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Также в базе розыска ведомства объявленными значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и экс-замглавы "АТО" Владислав Лищинский.Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.
https://ria.ru/20240701/rozysk-1956744711.html
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россия, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ
МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Нестеренко
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства.
"Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Также в базе розыска ведомства объявленными значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и экс-замглавы "АТО" Владислав Лищинский.
Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.