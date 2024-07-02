https://ria.ru/20240702/nesterenko-1956797550.html

МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 02.07.2024

МВД России объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ

МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства. РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T10:07

2024-07-02T10:07

2024-07-02T10:19

россия

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. МВД России объявило в розыск заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Александра Нестеренко, следует из базы ведомства."Александр Владимирович Нестеренко, 13.10.1972. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.Также в базе розыска ведомства объявленными значатся генерал ВСУ Игорь Довгань и экс-замглавы "АТО" Владислав Лищинский.Статьи, по которым они разыскиваются, не указываются.

https://ria.ru/20240701/rozysk-1956744711.html

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россия, вооруженные силы украины, происшествия