https://ria.ru/20240702/nebenzya-1956953607.html

Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя

Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя - РИА Новости, 02.07.2024

Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя

Построенный американцами плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гумпомощи жителям анклава не оправдал ожиданий, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 02.07.2024

2024-07-02T19:36

2024-07-02T19:36

2024-07-02T19:36

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ООН, 2 июл - РИА Новости. Построенный американцами плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гумпомощи жителям анклава не оправдал ожиданий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Пора бы уже давно признать, что морской коридор между Кипром и сектором Газа и построенный Соединенными Штатами временный пирс у побережья анклава, возложенных на них ожиданий не оправдали. Так, с даты открытия последнего, 17 мая, он уже несколько раз разрушался из-за непогоды. Объемы помощи, которые успели поступить через него, незначительные. Совершенно неясно, планируется ли восстановление пирса после последнего разрушения", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Россия, отметил Небензя, считает, что вместо постройки такого дорогого объекта Вашингтон "мог бы потребовать от Израиля ослабить блокаду Газы и разрешить ввоз по-настоящему существенных объемов помощи". Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку, проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась. О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в правительстве США и Израиля ранее сообщал, что военные США приостановили морскую доставку гуманитарной помощи в Газу из-за полученных во время шторма повреждений плавучего пирса. Ранее во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Перед этим ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них находится в критическом состоянии.

https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240701/khamas-1956726906.html

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