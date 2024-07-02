https://ria.ru/20240702/nebenzya-1956953607.html
Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя
Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя - РИА Новости, 02.07.2024
Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя
Построенный американцами плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гумпомощи жителям анклава не оправдал ожиданий, заявил постпред России при ООН... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T19:36
2024-07-02T19:36
2024-07-02T19:36
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ООН, 2 июл - РИА Новости. Построенный американцами плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гумпомощи жителям анклава не оправдал ожиданий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Пора бы уже давно признать, что морской коридор между Кипром и сектором Газа и построенный Соединенными Штатами временный пирс у побережья анклава, возложенных на них ожиданий не оправдали. Так, с даты открытия последнего, 17 мая, он уже несколько раз разрушался из-за непогоды. Объемы помощи, которые успели поступить через него, незначительные. Совершенно неясно, планируется ли восстановление пирса после последнего разрушения", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН. Россия, отметил Небензя, считает, что вместо постройки такого дорогого объекта Вашингтон "мог бы потребовать от Израиля ослабить блокаду Газы и разрешить ввоз по-настоящему существенных объемов помощи". Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку, проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась. О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден. Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в правительстве США и Израиля ранее сообщал, что военные США приостановили морскую доставку гуманитарной помощи в Газу из-за полученных во время шторма повреждений плавучего пирса. Ранее во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Перед этим ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них находится в критическом состоянии.
https://ria.ru/20240702/konflikt-1915630213.html
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в мире, сша, израиль, россия, василий небензя, джо байден, nbc, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Россия, Василий Небензя, Джо Байден, NBC, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Американский пирс у побережья Газы не оправдал ожиданий, заявил Небензя
Небензя: плавучий пирс США у побережья сектора Газа не оправдал ожиданий
ООН, 2 июл - РИА Новости. Построенный американцами плавучий пирс у побережья сектора Газа для доставки гумпомощи жителям анклава не оправдал ожиданий, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Пора бы уже давно признать, что морской коридор между Кипром и сектором Газа и построенный Соединенными Штатами временный пирс у побережья анклава, возложенных на них ожиданий не оправдали. Так, с даты открытия последнего, 17 мая, он уже несколько раз разрушался из-за непогоды. Объемы помощи, которые успели поступить через него, незначительные. Совершенно неясно, планируется ли восстановление пирса после последнего разрушения", – сказал российский дипломат в ходе заседания СБ ООН.
Россия, отметил Небензя, считает, что вместо постройки такого дорогого объекта Вашингтон "мог бы потребовать от Израиля ослабить блокаду Газы и разрешить ввоз по-настоящему существенных объемов помощи".
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что администрация президента США Джо Байдена разочаровалась в использовании плавучего пирса для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа, поскольку, проект не выполнит даже скромных целей. Позднее представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Георгиос Петропулос высказал мнение, что операция США по созданию плавучего пирса для гуманитарной помощи в анклаве провалилась.
О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил президент США Джо Байден.
Телеканал NBC со ссылкой на осведомленные источники в правительстве США и Израиля ранее сообщал, что военные США приостановили морскую доставку гуманитарной помощи в Газу из-за полученных во время шторма повреждений плавучего пирса. Ранее во время шторма четыре небольших военных катера ВС США оторвались от пирса, в результате чего два из них вынесло на побережье в Газе, два - в Израиле. Перед этим ранения получили трое работавших на пирсе американских военных, один из них находится в критическом состоянии.