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В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 02.07.2024
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Наука
 
09:00 02.07.2024 (обновлено: 11:20 02.07.2024)
https://ria.ru/20240702/nauka-1956584243.html
В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов
В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов - РИА Новости, 02.07.2024
В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов
Способ повысить энергоэффективность и долговечность рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов предложили ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива... РИА Новости, 02.07.2024
2024-07-02T09:00
2024-07-02T11:20
наука
наука
россия
александр герасименко
навигатор абитуриента
университетская наука
физика
рентген
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Способ повысить энергоэффективность и долговечность рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов предложили ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. По их мнению, это можно сделать за счет изготовления источника потока электронов (катода) из нового материала, созданного коллективом. Результат представлен в Applied Surface Science.На сегодняшний день во всем мире широко распространены диагностические рентгеновские аппараты, компьютерные томографы, сканирующие и просвечивающие электронные микроскопы. В основе всех этих приборов лежат устройства, способные генерировать потоки электронов высокой интенсивности – эмиссионные катоды, рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) Артем Куксин.По словам ученых, большинство современных катодов излучают электроны при нагревании. Известный всем пример – вольфрамовая нить в лампочке накаливания, которая начинает светиться при нагревании током до высоких температур. При этом элементы, разогревающиеся до температур в 2–3 тысячи градусов, начинают отдавать тепло в окружающую среду. Это уменьшает их энергоэффективность, а также снижает срок службы, пояснили эксперты.Чтобы преодолеть эти недостатки, ученые развивают направление полевых эмиссионных катодов, которые под напряжением могут генерировать потоки электронов, не нагреваясь.Коллектив ученых НИУ МИЭТ совместно с коллегами из других российских вузов разработал новый материал для "ненагреваемых" катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария, которые показали в четыре раза более высокую эффективность, чем термоэмиссионные катоды на основе вольфрама.&quot;Мы предложили технологию создания эмиссионных катодов на основе углеродных нанотрубок и графена, обработанных наночастицами оксида бария для улучшения эмиссионных свойств. Такие гибридные наноструктуры помогли увеличить силу тока полевой электронной эмиссии в 42 раза по сравнению с исходной пленкой графена и нанотрубок. Максимальный испущенный ток превысил 500 мкА, а его плотность достигла 2,0 А/см2&quot;, — рассказал научный руководитель исследования, заведующий научно-исследовательской лабораторией &quot;Биомедицинские нанотехнологии&quot; НИУ МИЭТ Александр Герасименко.Он отметил, что эмиссионные свойства разработанных гибридных наноструктур можно объяснить сильным электронным взаимодействием между атомами углерода и бария в гибридной наноструктуре."По значениям максимальной плотности эмиссионного тока и порогового напряжения наши катоды превосходят существующие аналоги в виде коммерческих термоэмиссионных катодов на основе вольфрама, а также аналогичных катодов на основе углеродных наноматериалов. При этом стабильность потока электронов во времени остается на высоком уровне", — отметил Герасименко.В будущем научный коллектив займется повышением характеристик разработанных катодов, а также апробацией сформированных катодов в рентгеновских трубках и электронных микроскопах.
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наука, россия, александр герасименко, навигатор абитуриента, университетская наука, физика, рентген, национальный исследовательский университет «миэт»
Наука, Наука, Россия, Александр Герасименко, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Физика, рентген, Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

В России улучшили основной элемент рентгеновских аппаратов

© iStock.com / gorodenkoffМолодой человек делает рентген грудной клетки
Молодой человек делает рентген грудной клетки - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© iStock.com / gorodenkoff
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Способ повысить энергоэффективность и долговечность рентгеновских аппаратов и электронных микроскопов предложили ученые НИУ МИЭТ в составе научного коллектива. По их мнению, это можно сделать за счет изготовления источника потока электронов (катода) из нового материала, созданного коллективом. Результат представлен в Applied Surface Science.
На сегодняшний день во всем мире широко распространены диагностические рентгеновские аппараты, компьютерные томографы, сканирующие и просвечивающие электронные микроскопы. В основе всех этих приборов лежат устройства, способные генерировать потоки электронов высокой интенсивности – эмиссионные катоды, рассказал один из авторов исследования, научный сотрудник Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) Артем Куксин.
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По словам ученых, большинство современных катодов излучают электроны при нагревании. Известный всем пример – вольфрамовая нить в лампочке накаливания, которая начинает светиться при нагревании током до высоких температур. При этом элементы, разогревающиеся до температур в 2–3 тысячи градусов, начинают отдавать тепло в окружающую среду. Это уменьшает их энергоэффективность, а также снижает срок службы, пояснили эксперты.
Чтобы преодолеть эти недостатки, ученые развивают направление полевых эмиссионных катодов, которые под напряжением могут генерировать потоки электронов, не нагреваясь.
Коллектив ученых НИУ МИЭТ совместно с коллегами из других российских вузов разработал новый материал для "ненагреваемых" катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария, которые показали в четыре раза более высокую эффективность, чем термоэмиссионные катоды на основе вольфрама.
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"Мы предложили технологию создания эмиссионных катодов на основе углеродных нанотрубок и графена, обработанных наночастицами оксида бария для улучшения эмиссионных свойств. Такие гибридные наноструктуры помогли увеличить силу тока полевой электронной эмиссии в 42 раза по сравнению с исходной пленкой графена и нанотрубок. Максимальный испущенный ток превысил 500 мкА, а его плотность достигла 2,0 А/см2", — рассказал научный руководитель исследования, заведующий научно-исследовательской лабораторией "Биомедицинские нанотехнологии" НИУ МИЭТ Александр Герасименко.

© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ Коллектив авторов экспериментальной части исследования
Коллектив авторов экспериментальной части исследования
Коллектив авторов экспериментальной части исследования
© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ
1 из 2
© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ Установка для исследования эмиссии электронов из новых материалов катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария
Установка для исследования эмиссии электронов из новых материалов катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария
Установка для исследования эмиссии электронов из новых материалов катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария
© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ
2 из 2
Коллектив авторов экспериментальной части исследования
© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ
1 из 2
Установка для исследования эмиссии электронов из новых материалов катодов на основе углеродных наноматериалов и оксида бария
© Фото : Александр Герасименко, НИУ МИЭТ
2 из 2
Он отметил, что эмиссионные свойства разработанных гибридных наноструктур можно объяснить сильным электронным взаимодействием между атомами углерода и бария в гибридной наноструктуре.
"По значениям максимальной плотности эмиссионного тока и порогового напряжения наши катоды превосходят существующие аналоги в виде коммерческих термоэмиссионных катодов на основе вольфрама, а также аналогичных катодов на основе углеродных наноматериалов. При этом стабильность потока электронов во времени остается на высоком уровне", — отметил Герасименко.
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В будущем научный коллектив займется повышением характеристик разработанных катодов, а также апробацией сформированных катодов в рентгеновских трубках и электронных микроскопах.
 
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